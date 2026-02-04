El Premi de Teatre Breu Nous Temps torna per impulsar noves veus de la dramatúrgia valenciana
L’AVEET reactiva el guardó adreçat a l’alumnat d’art dramàtic amb edició impresa, dotació econòmica, formació i lectura escènica de les obres guanyadores
La literatura dramàtica valenciana està d’enhorabona amb l’anunci d’una nova edició del Premi de Teatre Breu Nous Temps, un guardó adreçat a l’alumnat dels estudis oficials d’art dramàtic, en qualsevol de les seues especialitats, que s’ha consolidat al llarg del temps com una autèntica pedrera de les arts escèniques valencianes. Una plataforma des d’on s’han donat a conéixer noves veus que, amb els anys, han confirmat el seu estil i s’han fet un lloc destacat en la nostra escena.
La nova edició del premi es presentarà l’11 de febrer a les 18 h, a la seu valenciana de la SGAE. En el mateix acte es donarà a conéixer el tercer volum que recull els textos guanyadors d’anteriors convocatòries. El termini per a la presentació de candidatures romandrà obert fins al 23 de març.
Impulsat per l’AVEET (Associació Valenciana d’Escriptores i Escriptors Teatrals) en col·laboració amb l’ESAD (Escola Superior d’Art Dramàtic), l’ESAC (Escola de l’Actor) i Escuela OFF, a més de la Fundació SGAE, es suma també a aquesta convocatòria de 2026 s’hi suma també la Muestra de Autores Contemporáneos de Alicante, ampliant així la xarxa de suports al premi.
Premi històric i crisi econòmica
El Premi de Teatre Breu Nous Temps va nàixer l’any 2004 amb l’objectiu d’incentivar la creació de textos dramàtics. Un any després va consolidar el seu model incorporant la publicació en paper de les obres guanyadores i el seu posterior muntatge escènic. Després de l’aparició del segon volum de la col·lecció, la crisi econòmica de 2008 va dificultar la continuïtat de la iniciativa, que primer va perdre l’edició impresa i, un any més tard, la pròpia convocatòria.
La voluntat de l’AVEET va fer possible que, en 2024, s’iniciara un procés de recerca de suports i aliances per recuperar el premi. Un treball que ha donat fruits en 2025, amb la reobertura de la convocatòria i la recepció de 22 candidatures.
El jurat, format per Xavier Puchades, Pedro Giménez, Juan Luis Mira, Pepe Galotto i Rocío Chico, ha atorgat el primer premi a Beatriu Casanovas pel text Els Comas (Qui fa el que pot no està obligat a més), dotat amb 1.000 euros, i l’accèssit, amb 500 euros, a Meritxell Guzmán per Dos almas (arte menor).
A la primavera tindrà lloc una lectura dramatitzada de l’obra guanyadora, amb un elenc en què s’integrarà alumnat dels tres centres formatius participants. A més, les autores han pogut gaudir gratuïtament d’una activitat formativa de l’AVEET o de la Muestra de Autores Contemporáneos de Alicante, amb la voluntat d’afavorir el perfeccionament i la professionalització dels escriptors i escriptores.
Relleu generacional de la dramatúrgia valenciana
Un dels valors més rellevants del Premi Teatre Breu Nous Temps és la seua aposta a llarg termini per la memòria i el futur de la dramatúrgia valenciana. Les obres distingides passen a formar part d’una col·lecció editorial pròpia, creada en col·laboració amb Edicions 96. El pròxim dimecres es presentarà el tercer volum en un acte obert al públic, en el qual es regalarà un exemplar als assistents fins a esgotar existències.
El llibre inclou, junt amb les peces seleccionades en 2025, textos d’anteriors convocatòries que havien quedat inèdits. És el cas dels premiats de 2009, amb César Tormo com a guanyador per La estrategia del parchís i l’accèssit per a Marta Bevilaqua per Sutil línea blanca o regreso al hogar.
També s’hi recuperen obres del palmarés de 2008, quan Nacho López Múrria va guanyar amb El último ladrido de Claudio i l’accèssit va ser per a Paula Llorens amb Cardiovascular, el seu primer text teatral. Ambdós han desenvolupat trajectòries destacades: López Múrria ha consolidat la seua carrera a Madrid, ampliant-la al camp de l’audiovisual, la ficció televisiva i sonora i la narrativa, amb projectes vinculats a Atresmedia, RTVE, Movistar+ o Netflix; mentre que Llorens ha fundat la seua pròpia companyia, Cactus Teatre, i ha rebut nombrosos reconeixements, com el Premio Internacional de Dramaturgia Hispana de Chicago (2019) o les candidatures als Premis Max i als Premis de les Arts Escèniques Valencianes per Història d’una mestra.
La recuperació d’aquests textos inclou també el pròleg que Xavi Puchades va escriure en 2008, on ja s’analitzaven els trets que acabarien definint l’estil propi d’aquests autors. Tal com explica Isabel Martí, presidenta de l’AVEET: «Editar en paper és deixar testimoni dels primers passos de dramaturgs i dramaturgues en un moment incipient de la seua carrera. Té un valor documental molt important i és també un estímul per a la creativitat i una garantia del relleu generacional de l’autoria escènica valenciana».
