La Diputació impulsa un quadern didàctic sobre la pel·lícula ‘La invasió dels bàrbars’ per a acostar la memòria a l'alumnat d'ESO i Batxillerat
La vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, emmarca esta col·laboració en una estratègia per a treballar la part pedagògica amb la gent jove i reivindica l'ús del cinema perquè la joventut conega la nostra història, treballe amb visió crítica i enfortisc
Transformar el visionat d'una pel·lícula en una experiència pedagògica per a les aules. Este és el propòsit de la Diputació de Valènca després de l’encontre mantingudo entre la vicepresidenta primera i diputada de Memòria Democràtica, Natàlia Enguix, i els responsables del film 'La invasió dels bàrbars'. D'esta reunió ha nascut una col·laboració per la qual la Diputació impulsarà un quadern didàctic sobre la pel·lícula dirigit específicament a l'alumnat de 4t d'ESO i Batxillerat de la província.
En la reunió han participat Jordi Sebastià, coordinador editorial del projecte, i Vicent Monsonís, director i productor de la cinta, els qui han coincidit amb la vicepresidenta en la necessitat d'actualitzar les ferramentes de divulgació històrica. Al respecte, Natàlia Enguix ha recalcat que “el nostre deure és facilitar que la història arribe a la joventut amb rigor, però també amb la capacitat d'emocionar que només té el cinema”.
En este sentit, la vicepresidenta ha destacat que per a la delegació de Memòria Democràtica “és fonamental tindre este tipus de recursos que donen a conéixer la història del nostre país i el sofriment que va suposar la Guerra Civil i la dictadura”. Segons Enguix, “des de la Diputació de València apostem per noves formes i ferramentes per a acostar la Memòria Democràtica a la gent jove, i esta pel·lícula, al costat del quadern didàctic que impulsarem, s'emmarca en esta estratègia de treballar la part pedagògica”.
Per a la diputada, este projecte és clau perquè els jóvens tinguen una visió crítica: “Pensem que és fonamental que la joventut conega la història d'España per a evitar que torne a passar el que patim i perquè la nostra societat es base en els valors democràtics, el respecte als drets humans, la llibertat i la igualtat”.
Per part seua, el director de la pel·lícula, Vicent Monsonís, ha agraït la sensibilitat de la Diputació perquè el llargmetratge puga arribar més lluny a través d'este quadern. Monsonís ha destacat "l’aclaparadora" resposta que el film està tenint entre l'estudiantat, assenyalant que "quan acaba la pel·lícula, els alumnes es queden pegats al seient; mostren un interés enorme i participen activament en els debats perquè molts descobrixen per primera vegada com va ser la vida dels seus besavis".
El quadern didàctic permetrà a l'estudiantat de 4t d'ESO i Batxillerat aprofundir en una obra que ja se situa entre les deu pel·lícules espanyoles més vistes, amb més de 28.000 espectadors. Basada en l'obra teatral de Chema Cardeña i adaptada pel propi Monsonís, la cinta transcorre paral·lelament entre 1939 i 2024 per a contar dos històries: una de postguerra, protagonitzada per una conservadora del Museu del Prado, i una altra actual, sobre la lluita per l'obertura d'una fossa comuna.
A través del fil conductor de la desaparició del quadre homònim que va pertànyer al Museu del Prado, la pel·lícula aborda la repressió de les llibertats i l'apropiació del patrimoni dels vençuts. Malgrat la duresa dels fets —documentats amb rigor històric—, es tracta d'una història que busca tancar les ferides del passat per a poder conviure en el futur.
Esta acció completa programes com ‘Memòria a l’Escola’ o ‘Memòria als Biblioteques’, amb l'objectiu de donar veu al passat recent i fer-lo accessible. Per a finalitzar, Enguix ha recordat que la delegació compta amb un pressupost de 2 milions d'euros destinats no sols a estes iniciatives pedagògiques, sinó també a les ajudes fonamentals per a ajuntaments i associacions memorialistes. "És una inversió necessària perquè la memòria democràtica siga un eix viu en tota la província", ha conclòs la vicepresidenta.
