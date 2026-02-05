El MuVIM oferix un concert extraordinari en homenatge a Matilde Salvador
El concert del diumenge servix de colofó a l'exposició temporal i oferirà una nova proposta musical que, baix el títol 'A contracorrent. Al voltant de Matilde Salvador', estarà dedicada a la compositora valenciana
El MuVIM oferirà este diumenge un concert extraordinari que rendirà tribut a Matilde Salvador baix la direcció de Marian Rosa Montagut, fundadora de l'ensemble Harmonia del Parnàs. Amb 'A contracorrent', nova proposta musical, el museu trenca amb l'estructura clàssica del format de concert per a oferir un tast no solament de la música, sinó també de la figura de la compositora valenciana.
L'experiència, vinculada a l'exposició temporal 'Matilde Salvador. Extraordinària i a contracorrent' que s'exposa actualment en el museu, serà conduïda pel pianista i exdirector de l'Institut Valencià de Musicologia, José Doménech Part. Al concert, que començarà a les 12.00 hores, assistiran la mateixa filla de la compositora, Matilde Asencio Salvador, i el seu net, Gabriel Evangelista.
Programa
El programa inclourà obres per a piano de Matilde Salvador com la Sonatina en La Major, danses d'El Segoviano esquivo o la Marxa del rei barbut, així com l'Albada i dansa de qui fora el seu mestre —i posteriorment company sentimental—, el compositor valencià Vicent Asencio. A més, també podrem disfrutar del seu repertori més cultivat, com són les seues belles i variades peces per a veu i piano, amb una selecció que inclou La Cucafera, El moro Mussa, El hogar, Tres morillas o Una enredadera, entre altres. Doménech Part serà l'encarregat de conduir estes peces musicades i de contextualitzar les obres, interactuant i dialogant amb els músics.
El diputat de Cultura, Paco Teruel, ha destacat que des de la Diputació de València "considerem fonamental donar suport a propostes que acosten la cultura a la ciutadania, que posen en valor el nostre patrimoni musical i artístic, i que fomenten la reflexió sobre figures que van transformar la història de l'art en la nostra terra. Matilde Salvador continua sent, hui més que mai, un exemple de talent, valentia i llibertat creativa".
Matilde Salvador
Matilde Salvador va ser una gran defensora de la dona en l'art -a més de compondre també pintava- aconseguint l'impensable en aquella època; va ser la primera dona de la qual es va interpretar una òpera en el Gran Teatre del Liceu (Barcelona), en 1974: la seua obra Vinatea. Ella mateixa va apostar per l'obra d'altres creadores utilitzant textos de poemes d'altres dones per a musicalitzar-los, com va fer per exemple en el seu cicle Voces de otra orilla, poemes que també podrem conéixer en este concert especial de la veu d'algunes companyes de l'associació Clàssiques i Modernes.
Va nàixer i va créixer en una família estretament relacionada amb la música. Fruit d'esta familiaritat amb melodies i instruments musicals, es va convertir en una de les més importants —si no la més important— compositora valenciana del segle XX, trencant motles i barreres per la seua condició de dona, en un context social i històric gens favorable per a artistes com ella. En 2001, la Universitat de València li va concedir la seua Medalla.
A aquest concert especial li seguirà l'oferit per Heilen Duo, l'1 de març (12 h), amb motiu del Dia de la Dona; l'Orquestra de Cambra de la Filharmònica de València, el 29 de març (12 h); Yago Mahúgo, el 26 d'abril (12 h); Alba Fernández-Cano, Arturo Asensi i David Ferri Durà, el 31 de maig (12 h); Cor de la Generalitat Valenciana, el 2 de juliol (19 h); David Pastor, Francesc Capella y Thomas Kent, el 27 de setembre (12 h); Cor Jove de la Comunitat Valenciana, el 25 d'octubre (12 h); i Ludmil Angelov, el 29 de novembre (12 h).
- Tres jefes, seis agentes ambientales y dos guardas forestales de la CHJ vigilaron el Poyo, el Magro y el Túria el 29-0
- El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana
- Detenidos dos abogados y un notario de València por dejar a una octogenaria con alzhéimer sin propiedades
- Suspendido de empleo y sueldo el guardia civil de Oliva detenido por la trama de la ITV
- Multado con 200 euros por poner la baliza V16 tras pararse el coche pero olvidar otra señal: la Guardia Civil vigila ya a los conductores valencianos
- La nueva nómina de Llorca: una subida de 4.700 euros respecto a Puig de dos años y medio
- La restauración del primer hotel 'gay friendly' de València destapa unos frescos del siglo XV
- Ford negocia con la china Geely para usar su planta de Almussafes