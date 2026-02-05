Opinió
Posar oli en un cresol
Cada setmana que passa, veig com en l’esfera pública s’oblida l’eficàcia consensuada. Preferim realçar allò que fa l’altre malament. Podem observar-ho quan passen grans desgràcies
M’encisa vore l’oli. No sé per què la mirada del líquid daurat causa esperança i em millora l’estat d’ànim. Cada any, el veig també com un ingredient curatiu que forma part del ritual de la festa de Sant Blai. Diuen que, una vegada beneït, en passar-lo per la gola, queda protegida. Sens dubte, la fe meneja muntanyes. També és evident que un bon oli potencia qualsevol recepta. Potser, per tot això, m’ha vingut al cap la locució posar oli en un cresol. Si la pronunciem, indiquem que hem trobat una solució ràpida. També expressem que apliquem un remei quasi instantani i eficaç. Presenta una variant que consistix a emprar ‘llum’ en compte de ‘cresol’. No obstant això, reconec la meua major simpatia per eixe objecte refractari tradicional.
Cada setmana que passa, veig com en l’esfera pública s’oblida l’eficàcia consensuada. Preferim realçar allò que fa l’altre malament. Podem observar-ho quan passen grans desgràcies. Els primers dies les forces polítiques pensen a posar oli en un cresol. S’unixen per a dir que desitgen solucions ràpides. De seguida, comencen a tirar-se els trastos uns als altres. La celebració del funeral de les víctimes d’Adamuz n’és un exemple. No entenc que una cerimònia en memòria d'uns difunts genere polèmica. Trobe que hem de conscienciar-nos que en un estat no confessional ha de consolidar-se la figura del funeral civil.
En el poble on treballe l’oposició es dedica, sense pietat, a criticar el govern. El mateix feren, en un altre temps, els qui ara manen. Els gestors i les gestores actuals presumixen de posar oli en un cresol perquè han solucionat els problemes que tenia la població. Ho pregonen amb una successió de vídeos que, certs o no, acaben per cansar a la gent.
Algú pot pensar que, si s’exposa en el MuVIM el patrimoni cultural de la Diputació emmagatzemat, es posa oli en un cresol. Però, no podem posar solució a un problema desintegrant un projecte original. El Museu de la Il·lustració i la Modernitat té una personalitat pròpia dins del context valencià. No és bo diluir-la. El model de gestió de cada partit no pot basar-se en la destrucció sinó en la millora.
En definitiva, busquem en la vida posar oli en un cresol. No perdem el temps en divagacions o enfrontaments. Cada problema té un remei que solament es troba quan es busca.
