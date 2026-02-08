A ritme de banda
"El programa centrat en Ravel de la nova gira és tot un repte per a una formació jove que busca l'excel·lència"
El director de la Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV, Cristóbal Soler, explica el sentit pedagògic i artístic de la gira d’hivern de la formació: "Estem parlant d'obres mestres amb una dificultat extrema"
La Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV afronta la seua gira d’hivern amb un programa exigent i profundament simbòlic, Pinzellades de Ravel, que situa el focus en una de les figures clau de la història de l’orquestració. La gira passarà per la Vall d'Uixò (13 de febrer, al Teatre Carmen Tur), Llíria (14 de febrer, en el Teatre Unió de Llíria) i el Palau de Les Arts de València (15 de febrer).
Per al seu director artístic, Cristóbal Soler, l’elecció del repertori no és casual, sinó una decisió plenament pedagògica. "Ravel és considerat un dels grans mestres de la paleta orquestral", assenyala Soler, que destaca la capacitat del compositor francés per fer lluir cadascun dels instruments dins del conjunt. En este sentit, el Bolero es converteix en una peça especialment motivadora per a una jove orquestra: "Estem parlant d'obres mestres amb una dificultat extrema en eixe sentit, entre altre coses per la intervenció solística".
El programa es completa amb Cuadros de una exposición, de Mússorgski, en l’orquestració de Ravel, una obra que Soler considera fonamental dins del gran repertori simfònic. "És important que un jove que està acabant la seua formació professional domine certes obres clau. I què millor que poder fer-ho dins d’una orquestra jove, però d’un nivell alt, treballant una obra d’esta magnitud".
Una experiència col·lectiva que va més enllà de la música
Per a Soler, el valor del projecte de la JOS no es limita a l’aprenentatge musical. La gira d’hivern és el resultat d’un encontre pedagògic intensiu, que comença amb diversos dies de treball conjunt a la seu de la SIOAM de Benimàmet i culmina amb concerts oberts al públic. "Els joves no tenen moltes oportunitats de reunir-se periòdicament amb una orquestra gran i d’un nivell similar. Poder fer este treball col·lectiu és una oportunitat extraordinària".
La gira finalitzarà al Palau de Les Arts després de passar per la Vall d'Uixò i Llíria
En este procés intervenen molts més factors que la tècnica instrumental: "no és només un treball estrictament musical, també hi ha una part d’actitud, de comportament, de psicologia col·lectiva. La constància, la perseverança i la capacitat de treballar en grup són essencials per a fer música".
Col·laboracions i reptes artístics
La gira inclou també reptes específics que reforcen el caràcter formatiu del projecte. En els concerts de la Vall d’Uixó i Llíria, la JOS interpreta el Concert per a contrabaix de Koussevitzky, amb dos solistes de la pròpia secció de contrabaixos. "Posar-se davant de l’orquestra com a solista és un repte enorme, però també una experiència formativa de primer ordre", destaca Soler.
El concert de clausura al Palau de les Arts incorpora, a més, la col·laboració amb els Pequeños Cantores de València en l’obra Así cantan los chicos, de Jesús Guridi. "La idea és fer col·laboracions amb institucions musicals, amb tradició, amb rellevància; sempre vull cuidar en les col·laboracions el patrimoni nostre", apunta el director de la jove formació.
Una orquestra jove amb vocació d’excel·lència
Amb més de dotze anys de trajectòria, la Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV s’ha consolidat com un projecte de referència dins del moviment musical valencià. No és una orquestra professional, però tampoc una agrupació amateur en el sentit clàssic. "No sols és un treball pedagògic, sinó també d'actitud, de comportament, de psicologia. Ací entren molts factors necessaris per a fer música i, sobretot, per a tocar en grup", explica Soler.
L'actual gira sintetitza esta filosofia: repertori exigent, experiència col·lectiva i contacte directe amb el públic. Una combinació que, segons el seu director artístic, és clau per a formar músics complets: "és un repte gran per a una formació que busca l'excel·lència".
