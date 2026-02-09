27 biblioteques municipals de València amplien l’horari d'obertura a temps complet
Un total de 23 nous professionals s'han incorporat en els últims 6 mesos al Servici d'Acció Cultural
El Servici d'Acció Cultural ha incorporat 23 nous professionals, la qual cosa ha permés ampliar l'horari d'obertura de la majoria de biblioteques municipals a temps complet. En concret, 27 dels 32 centres de la xarxa municipal de biblioteques han tornat a obrir de dilluns a divendres, en horari de matí i de vesprada. A més, cada un d'ells obrirà huit dissabtes a l'any en torns alternatius, la qual cosa reforçarà este servici també durant els caps de setmana.
El regidor d'Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno, ha subratllat que esta incorporació de 23 nous professionals al Servici d'Acció Cultural de l'Ajuntament “impulsa l'oferta cultural de la nostra ciutat i soluciona, en gran manera, el problema de dèficit estructural de plantilla heretat de l'anterior govern municipal”.
“Els últims processos d'estabilització ens han servit per a recuperar moltes de les places que havien quedat vacants, així com per a donar resposta a noves necessitats culturals, a través de la inclusió de nous perfils a les nostres biblioteques municipals”, ha afegit l'edil, qui ha assenyalat que “gràcies a este pla de xoc, superem les xifres de personal que hi havia l'any 2023”.
De fet, la Delegació de Recursos Humans ha dut a terme estos processos d'estabilització de places durant els últims sis mesos, la qual cosa ha permés la incorporació progressiva de personal a les diferents àrees i servicis dependents d'Acció Cultural, “la qual cosa ja ha tingut un primer impacte positiu en la qualitat de l'atenció a la ciutadania”, ha manifestat el regidor Moreno.
A conseqüència d’aixó, durant l'any passat es va registrar una baixada significativa dels tancaments puntuals de les biblioteques municipals. Concretament, els tancaments puntuals en 2025 van ser un 37% menys que l'any anterior, 2024. “La incorporació de nous professionals ja ha permés una millora efectiva dels servicis que oferim a la ciutadania. Ara, fem un pas més enllà i ampliem els horaris d'obertura de pràcticament la totalitat de les biblioteques municipals de la ciutat”, ha conclòs el regidor José Luis Moreno.
Més de 50 activitats al gener
Les Biblioteques Municipals de València han estrenat 2026 amb una programació de més de 50 activitats en el mes de gener passat, dirigida tant al públic general com infantil. Un total de 15 contacontes, clubs de lectura, i presentacions d'obres com ara el poemari La llum entre les ombres, d'Amparo Tatay o la novel·la històrica No estava escrit, d'Ana Villanueva, s'han complementat amb l'oferta de tallers, jocs i fins i tot activitats a l'aire lliure en Vivers.
Així mateix, la Fundació Asimov ha recuperat el cicle de conferències dedicat a la història de la ciència-ficció, mentres que la Biblioteca Municipal d'Exposició ha continuat amb el club de lectura especialitzat en manga. L'oferta d'activitats culturals s'ha complementat amb tallers d'escriptura creativa i d'escriptura de poesia i contes, així com amb jocs de taula i exposicions pictòriques a les biblioteques municipals.
