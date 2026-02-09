Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qüestionari Mª José Canet Gascó

Tècnica de Biblioteques d'Oliva

Mª Jose Canet Gasco.

Mª Jose Canet Gasco. / Levante-EMV

L-EMV

València

1. El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca

Per a adults 'Després del salt', de Natàlia Gisbert i 'Nascut del fang', de Víctor Labrado. En juvenil 'La ratera', d’Agatha Christie. I en Infantil 'El Monstre Petorro', de Paco Cholbi.

2. L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat

'Matilda', de Roald Dahl

3. Un llibre que recomanes per a club de lectura

'El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes', de Tatiana Tibuleac (Impedimenta). És un llibre que comença d’una forma quasi cruel, però que després descobreixes, a poc a poc, una altra realitat i un per què.

4. Un llibre valencià que sempre recomanes

Sempre recomane autores i autors valencians com Elvira Cambrils, Ferran Torrent o Isabel-Clara Simó, entre molts d’altres.

5. Quin llibre estàs llegint ara mateix?

'La Península de las casas vacías', de David Uclés.

6. Quina és la primera lectura que recordes?

Ricitos de oro y los tres osos.

7. Lliges més d’un llibre a la vegada?

No, mai. M’agrada centrar-me sols en un.

8. Quin és el teu lloc preferit per a llegir?

En hivern, al sofà de casa i al llit. En estiu, a la terrassa amb l’hamaca.

9. Una frase que recordes de les teues lectures.

“La literatura ha sido la salvación de los condenados, ha inspirado y guiado a los amantes, vencido la desesperación, y tal vez en este caso pueda salvar al mundo”. Una frase de Cheever que cita Irene Vallejo a 'El infinito en un junco'.

10. Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?

Eduardo Mendoza, Almudena Grandes, Irene Nemirovsky, Pierre Lemaitre…

11. Quin gènere t'agrada més?

Especialment la novel·la històrica, social o realista.

12. Quina és la teua editorial de referència?

Bromera, Llibres de la Drassana, Salamandra, Impedimenta, Libros del Asteroide, Anagrama, Nube Ocho, Kalandraka, Kókinos

13. La teua biblioteca personal està organitzada?

Intente organitzar-la per gèneres i alfabèticament, però després la meua família m’ho desordena tot.

14. De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?

M’agradava ser arqueòloga, però de camp; també m’agrada la restauració d’art.

