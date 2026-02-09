Va de llibres
Víctor Benavides: "Entenem la poesia com a pràctica vinculada als barris, als conflictes, a la memòria i a les formes de vida del nostre entorn"
Parlem amb el codirector del Festival de Poesia de València Vociferio, un festival que acull activitats d’un grapat d’editorials valencianes vinculades a la poesia
Francesc Miró
En el moment que lliges això, lector o lectora, el Festival de Poesia de València Vociferio ja ha fet el seu tret de sortida. Va començar a rodar el dia 6 de febrer a la Llibreria La Rossa de Benimaclet, amb el recital solidari ‘Poesía por Palestina’, i va celebrar la seua inauguració oficial el dissabte 7 al Centre del Carme. Ara bé, cal recordar que la poesia passejarà arreu de tota la ciutat de València fins a l'1 de març. I entre una programació farcida d’esdeveniments i noms com Marta Sanz, Alberto Santamaría o Miriam Reyes, Premi Nacional de Poesia 2025, també hi haurà un espai per a les editorials valencianes dedicades a la poesia.
Com ens diu el seu codirector, Víctor Benavides, “l’empremta valenciana és central al festival des dels seus orígens. No només en termes de presència sinó de raó de ser. Aquesta edició posa en primer pla veus valencianes de diferents generacions i registres, sovint amb el valencià com a eix vertebrador i espai de trobada”. Segons Benavides, Vociferio “aposta per entendre la poesia com a pràctica arrelada: vinculada als barris, als conflictes socials, a la memòria i a les formes de vida del nostre entorn”.
El codirector del festival ens diu que tota la programació, que inclou recitals, performances, música, dansa, espectacles de llum i audiovisuals, “gira al voltant d’aquesta idea de la poesia com a espai expandit on la paraula conviu amb el cos, la imatge, el so i el buit”. Com a exemple, ell recomana la Poeteca Viva del dimarts 10 de febrer a les 19:30h a LaLenta, on coorganitzat amb Mallorca Literària i A la llengua, hi participaran veus imprescindibles de la poesia actual i es farà un homenatge a Blai Bonet; escriptor, crític i una de les veus més destacades de la poesia mallorquina del segle XX.
A més, els dies 28 de febrer i 1 de març, al mateix espai de la Plaça Vicente Iborra de la capital, les editorials Unaria Ediciones, Ediciones Contrabando, Lletra Impresa, Samaruc Editorial i Batidora Ediciones, faran una fira pròpia amb l’accent posat en les veus poètiques dels seus catàlegs. I per a acabar-ho d'adobar, aquestes editorials també celebraran activitats com la presentació a propòsit del llibre Tabernacle. Tríptic eròtico-amorós, a cura de Carles Mulet, organitzat per l’editorial Lletra Impresa. Per la seua banda, Unaria Ediciones presentarà ¿Y si con el amor bastase?, de Patricia Cuenca. I Ediciones Contrabando celebrarà un Recital de poetas de Marte, on participaran poetes valencians que han publicat amb ells com Lola Andrés, Rafa Camarasa, F.F. Meneses, Víktor Gómez, César Márquez o Wences Ventura.
Aquest any, Vociferio celebra la seua quinzena edició al voltant del concepte ‘MUTIS’: una idea que serveix per a reivindicar la paraula en “un context de soroll constant, de sobreexposició i polarització”. Per al codirector de Vociferio, el festival poètic valencià “proposa parar, escoltar i preguntar-nos des d’on parlem i amb quines paraules”.
Benavides confessa que “han sigut quinze edicions de creixement orgànic, lligades sovint a la precarietat, però també a la convicció i al treball incansable. Vociferio ha sigut sempre un festival construït des de la perifèria, apostant per poètiques no hegemòniques, pel risc i per la barreja de disciplines”. Tot i que reconeix que, per això mateixa, no ha sigut un camí de roses: “Sostindre un projecte així implica molta feina invisible, molta persistència i una xarxa de complicitats molt forta. Arribar a la quinzena edició no és una meta, sinó una confirmació que el projecte té sentit, que hi ha una comunitat que l’acompanya i que encara queden moltes preguntes per fer-nos”.
