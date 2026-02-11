Naix el primer pòdcast d'una Biblioteca Municipal en la Comunitat Valenciana
“Un Torrent de Llibres” és una aposta pinera per a humanitzar la lectura i convertir-la en una experiència emocional i col·lectiva
Lluny dels formats tradicionals centrats en ressenyes, novetats editorials o recomanacions tècniques, ‘Un Torrent de Llibres’ dona la paraula als propis lectors. Veïns i veïnes que compartixen com els llibres han deixat cicatrius, alegries i aprenentatges en les seues vides. “Ací no parlem de què va un llibre, sinó de què et fa sentir”, assenyalen des del projecte. ‘Un Torrent de Llibres’, un nou pòdcast cultural que naix amb un objectiu clar i diferencial: posar al lector en el centre i convertir l'experiència lectora en una conversa col·lectiva d'emocions, vivències i transformació personal.
El pòdcast introduïx a més el concepte de ‘biblioteràpia’ en l'àmbit públic, convertint-se en una iniciativa pionera en la Comunitat Valenciana. A través de testimoniatges reals, el programa explora com la lectura pot ajudar a gestionar emocions, superar moments difícils i reforçar el sentiment identitari de ciutat. La cultura deixa de ser només informació per a convertir-se en acompanyament i cura emocional.
Una biblioteca sense parets
“Les sinopsis estan a tot arreu, però no l'impacte de saber que un llibre ha canviat la mirada d'un veí de Torrent”, explica Linda Ferrer, directora de les Biblioteques Municipals de Torrent, en l'Episodi 0 del pòdcast “Volem dir-li a la ciutadania: la teua experiència compta. Tu eres la biblioteca”, ha indicat.
El projecte ‘Un Torrent de Llibres’ s'emmarca dins de les celebracions del 75 Aniversari de les Biblioteques de Torrent i reforça la visió de les “noves biblioteques”: espais sense parets, digitals, socials i participatius. El pòdcast es concep com una extensió natural de la biblioteca, capaç d'entrar en les llars amb una veu pròxima i de bastir ponts entre lectors i autors, que també tindran el seu espai en el programa.
Estes iniciatives formen part d'un ambiciós Pla de Comunicació de les Biblioteques Municipals de Torrent, impulsat per l'Ajuntament, que té com a objectiu reforçar la seua connexió amb la ciutadania, visibilitzar el paper social de la lectura i adaptar els servicis bibliotecaris als nous hàbits culturals. Un Pla que s'anirà desenrotllant i donant a conéixer progressivament en les pròximes setmanes, amb noves accions, formats i propostes innovadores.
Amb este llançament, les Biblioteques de Torrent se situen a l'avantguarda de les polítiques culturals actuals, apostant per la innovació social i la humanització de la cultura. ‘Un Torrent de Llibres’ no busca “vendre” llibres, sinó crear comunitat a través de les emocions que la lectura desperta, reforçant el paper de la cultura com a ferramenta de cohesió social i benestar emocional.
- El antiguo cauce del Turia tendrá que esperar para llegar hasta el mar
- Usuarios de la línea C2 en Xàtiva: 'Ya no puedo coger el tren que necesito, ahora me tocará pedirle a un familiar que me lleve
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- Una inversión de nueve millones reformará el paseo marítimo de Cullera para reforzar su protección frente a los temporales
- Varapalo definitivo al Ateneo: el ayuntamiento rechaza el recurso para legalizar su terraza
- Particulares piden de manera fraudulenta hasta mil euros por empadronarse en Gandia
- Se vende exclusivo piso con piscina privada en el barrio del Botànic de València
- El Consell rechaza retirar el sueldo público y los derechos vitalicios a los expresidents