Més clar que l'aigua
L’aigua manté la vida. Últimament, és notícia per l’arribada descontrolada. Som terra de riuades, però no deixa de sorprendre’ns les conseqüències negatives que produïx. Eixe context i l’actualitat em fan pensar en una locució aqüífera adjectiva: més clar que l’aigua. Significa que alguna cosa s’entén perfectament i no pot donar lloc a dubte.
Necessite que tot el que m’arribe ho faça més clar que l’aigua. Sobren filtres foscos en les xarxes socials, la política o els mitjans de comunicació. No oblide que la claredat és sincera, pacífica i no feridora.
El fet que algú et conte la intimitat pròpia més clara que l’aigua ajuda a potenciar l’amistat. Fa que tinguem confiança amb qui ho diu. No obstant això, resulta sospitós que un subjecte, sense que el conegues de res, et conte ràpidament la seua privacitat.
La migració és vital per a un Estat com el nostre on no hi ha excessiu creixement. Està més clar que l’aigua que la necessitem. Alguns se n’escandalitzen. Critiquen la regularització, encara que en el passat la promoguera un govern conservador o que l’Església catòlica la demane. Es diu molt sovint que l’increment d’este sector de la població potencia la inseguretat i la insolidaritat. La setmana passada vaig viure en el metro una escena que em va colpir. Una dona valenciana sobtosament vomità intensament en el metro. L’única persona que la socorregué fou una immigrant. Va calmar-la i auxiliar-la. Ningú més ho va fer.
Qualsevol pot jugar a ser periodista. És fàcil agafar un micròfon per a plantar-se davant d’una personalitat política. Si no contesta o no diu el que es vol, la persona entrevistada resulta atacada. Trobe que el bon periodisme és més seriós. Si alguna cosa he admirat dels autèntics periodistes és que han dit sempre les coses més clares que l’aigua, sense insultar o violentar.
Continuen celebrant-se eleccions autonòmiques. La força conservadora majoritària presumix de bons resultats. No sé si vol entendre que està més clar que l’aigua que el triomfador és l’extrema dreta. També ho és que les forces progressistes majoritàries decreixen intensament. Caldria tindre present que anar a les urnes principalment perquè el partit del govern espanyol perda vots no és saludable per a la democràcia.
En definitiva, reivindiquen allò que està més clar que l’aigua. No permetem que ens enganye ningú. La veritat no és única però resulta clara.
