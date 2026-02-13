Silvestre Vilaplana guanya el Premi Enric Valor amb una novel·la sobre l'addicció al joc entre joves
'El Rei Mides' obté el reconeiximent literari més antic, que celebra la 45a edició i que està dotat amb 6.000 euros
El guardó més antic del País Valencià, el Premio Enric Valor de Narrativa Juvenil, ha celebrat la 45a edició i ha guardonat la novel·la 'El rei del Mides', de Silvestre Vilaplana, una història colpidora que posa el focus en les addiccions al joc i les apostes entre els joves.
El guardó més antic del País Valencià ha reconegut esta novel·la que està narrada per Joan, un adolescent que relata com el seu amic Biel entra per primera vegada en una sala de jocs i com, a poc a poc, la seua vida queda atrapada en una espiral cada vegada més difícil d’aturar.
El relat naix de la culpa, la impotència i la necessitat de fer visible una realitat sovint ignorada: «Havia intentat salvar a Biel. Ho promet. Pensava que era possible… I em sap greu. Havia d’haver-ho vist venir. (…) Sobretot, ho hauria d’haver fet millor perquè m’hauria pogut passar a mi, o perquè potser demà et passarà a tu si no estàs alerta.».
El jurat ha destacat «el ritme narratiu que atrapa des del principi i la valentia d’afrontar una problemàtica d’actualitat que afecta cada vegada més famílies». A més, l’obra combina tensió narrativa i reflexió social, i es converteix en una lectura especialment adient per a adolescents, famílies i centres educatius.
Un autor de referència
Silvestre Vilaplana és un dels noms més consolidats de la literatura valenciana contemporània. Llicenciat en Filologia Catalana i professor de secundària, ha conreat poesia, assaig i narrativa tant per a públic adult com juvenil. Ha estat distingit amb premis com el Serra d’Or, el Premi Nacional de Poesia Miguel Hernández, el Premi Miquel Martí i Pol o el Ciutat d’Alzira, entre altres.
En narrativa juvenil és autor d’obres de gran impacte lector com 'La mirada d’Al-Azraq', 'Les cendres del cavaller', 'La frontera negra', 'El triangle rosa' o 'La música del diable' (Premi Gran Angular 2020). Algunes de les seues novel·les han estat traduïdes al castellà.
Un premi amb història
En aquesta edició s’han presentat 53 originals, una xifra que confirma la vitalitat i el prestigi del guardó. El Premi Enric Valor està dotat amb 6.000 euros i la publicació de l’obra a càrrec d’Edicions del Bullent.
L’acte de lliurament va tindre lloc el 12 de febrer al Centre Cultural de Picanya, amb la presència de representants institucionals, membres del jurat i públic lector. La vetlada va comptar amb música en directe a càrrec d’El xiquet de Betxí (Jorge Gumbau), que va interpretar coples populars valencianes. L’acte fou conduït per Guillem Tortosa, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Picanya, i hi intervingueren l’editora Núria Sendra, l’alcalde de Picanya, Josep Almenar, i el mateix autor guardonat.
Convocat per l’Ajuntament de Picanya i Edicions del Bullent, el Premi Enric Valor continua sent, després de 45 edicions, una de les principals plataformes valencianes de la literatura juvenil.
