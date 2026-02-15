Una apoteosi de Ravel a Les Arts per a culminar la gira d’hivern de la Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV
El concert de hui a l'emblemàtic auditori, amb la participació del cor Pequeños Cantores de Valencia, posarà punt final a un tour que ja ha passat per la Vall d’Uixó i Llíria
La Jove Orquestra Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) culmina hui (18 hores) la seua gira d’hivern amb el concert de clausura a l’Auditori del Palau de Les Arts de València, després d’haver passat per la Vall d’Uixó i Llíria. La gira, centrada en el programa Pinzellades de Ravel, ha permés als joves intèrprets afrontar un repertori que combina exigència tècnica, responsabilitat individual i treball col·lectiu. Les entrades, gratuïtes, es poden adquirir a la web de Les Arts. L'actual gira de la formació compta amb el patrocini de Mapfre.
Per al director artístic de la JOS, Cristóbal Soler, la tria de la música de Maurice Ravel respon a un plantejament clarament pedagògic. El compositor francés és, explica, "un dels grans mestres de l’orquestració", i obres com el Bolero permeten treballar tant el so global de l’orquestra com el protagonisme solista de cada instrument. En esta peça, el tema passa successivament per diferents instruments, convertint cada músic en protagonista momentani i reforçant la seua responsabilitat dins del conjunt, una experiència especialment motivadora per als joves intèrprets.
"Un autèntic repte per a tota l’orquestra"
El programa inclou també 'Cuadros de una exposición', de Mússorgski en l’orquestració de Ravel, una obra que el director convidat Nuno Coelho defineix com "un autèntic repte per a tota l’orquestra, formada per joves talentosos i molt interessats en la música", i que es convertix en una oportunitat per aprofundir en la coordinació i l’escolta col·lectiva.
La gira ha estat precedida per un intens encontre pedagògic, característic del projecte de la JOS, que es basa en dos trobades anuals de treball concentrat. Segons Soler, este model permet reunir una selecció de joves talents procedents de les societats musicals de la Comunitat Valenciana i oferir-los »una experiència que combina formació avançada i pràctica escènica real», posant en valor el potencial musical existent en les escoles i bandes del territori.
El concert final a Les Arts comptarà, a més, amb la participació dels Pequeños Cantores de Valencia, una de les institucions corals infantils amb més trajectòria de la ciutat, que interpretaran una obra de Jesús Guridi al costat de l’orquestra. La col·laboració entre les dos formacions reforça el caràcter pedagògic i intergeneracional del projecte i amplia l’experiència interpretativa dels joves músics.
Directors i músics coincidixen a destacar el valor formatiu de l’experiència orquestral i el repte artístic que suposa afrontar un repertori simfònic d’alta exigència
Des de la perspectiva dels propis intèrprets, la gira representa també una experiència de convivència i aprenentatge compartit. Músics participants destaquen "el treball conjunt amb companys" procedents de diferents societats musicals, com remarca el jove intèrpret Jesús Real, de l'Associació Musical Canalense. "Volia entrat en esta orquestra perquè em sembla molt important per a la meua formació; el millor, a banda de tot el què aprens i practiques, és la gent amb què te trobes", subratlla Amparo Puchol, arpa de la Unió Musical de Llíria.
El concert d’este diumenge posarà així el punt final a una gira que torna a confirmar el paper de la Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV com un dels principals espais de formació orquestral avançada per a joves intèrprets de la Comunitat Valenciana, combinant el treball pedagògic intensiu amb l’experiència real dels escenaris i el contacte directe amb el públic.
- Aviso rojo en la Comunitat Valenciana por vientos huracanados de más de 140 km/h: la Aemet activa el máximo nivel de alerta por el peligro extremo de las rachas
- Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de más de 120 km/h en la Comunitat Valenciana
- La Generalitat Valenciana paraliza el proyecto del túnel del metro en Meliana y estudiará el soterramiento de las vías
- València ordena el cierre de 19 'pisos falleros' en tres edificios de la plaza del Ayuntamiento
- Los cines Yelmo de València niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
- El regreso de una 'madame' podría estar detrás del repunte de la prostitución en el barrio chino de València
- El envío de un doble Es-Alert por alerta roja y naranja con vientos huracanados cierra comercios y cancela multitud de actos deportivos y festivos
- Directo: Todas las noticias del temporal de viento huracanado que afecta a la Comunitat Valenciana