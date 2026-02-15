Carles Padilla i la modernitat
La Universitat de València es troba immersa en la campanya que desembocarà en l'elecció d'un nou rector o rectora que tindrà la responsabilitat de governar-la durant els propers anys. Després del període de la primera rectora de la nostra universitat, Maria Vicenta Mestre, ara toca escollir la nova primera autoritat d'un organisme tan important com la primera universitat valenciana, tant pel fet de ser la més antiga com pel fet de tenir unes dimensions i una projecció social superior a totes les altres. La Universitat de València -com haurien de fer totes les universitats, sempre-, a més, exerceix de far en un món que camina cap al terraplanisme en molts aspectes. En el nostre cas concret, i com s'ha vist recentment, va estar l'única que va actuar amb coherència, davant els avisos de l'AEMET en la dana del 24. Això, simplement, com exemple. La rectora Mestre va suspendre les activitats a temps, i això, sense dubte, va salvar un bon grapat de vides.
Ara toca, com és lògic després del període establert, triar un nou cap de la universitat valenciana. I el meu candidat com a membre de la comunitat docent i investigadora de què forme part és Carles Padilla. Sense demèrit dels altres candidats i candidates, puc dir que Padilla és la meua opció, perquè el conec de fa un bon grapat d'anys: ha estat degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, on treballe, i, a més, he seguit la seua trajectòria de vicerrector d'Internaciolalització i Multilingüisme (2012-2018) perquè, de tant en tant, i malgrat les seues múltiples ocupacions, sempre ha trobat una estoneta, per parlar-ne. També puc dir que, davant els atacs a la nostra llengua, Padilla -que és llicenciat en Filologia Llatina-, sempre ha estat valent i disposat a defensar-la. És un treballador incansable i sap administrar les responsabilitats que se li han encomanat.
Si això no em semblàs suficient, podria afegir que és una persona dialogant, progressista, amb seny i amb trellat -m'agrada el doblet. Padilla, davant els nombrosos reptes que la nova etapa li planteja, serà capaç de trobar solucions consensuades, coherents i de nivell. Del nivell que demana una Universitat com la nostra, que ha de continuar sent un símbol de ciència i de cultura, un empori de resistència, davant els un món cada dia més desgavellat. Padilla ho farà bé i, a més, envoltat d'un gran equip, entre els qui vull destacar Ana Rosa Calero i Sergio Maruenda, tan vàlids i treballadors per la nostra institució com el mateix Padilla, perquè els conec bé. Són un equip ben modern i amb una gran sensibilitat per qüestions que són ben necessàries. Molta sort!
