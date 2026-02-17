La cantautora Carmen Consoli iniciarà la seua gira de concerts a La Rambleta aquest dijous
La programació valenciana del Barnasants 2026 inclou també l’estrena mundial del nou treball discogràfic de Maria del Mar Bonet
El Barnasants 2026, una de les cites culturals més rellevants de la cançó d’autor contemporània, obrirá la seva programació amb una de les grans veus de la cançó d’autor europea. Serà amb la cantautora siciliana Carmen Consoli, que iniciarà al Teatre La Rambleta la seva nova gira internacional presentant 'Amuri luci', un disc on explora amb profunditat les seves arrels lingüístiques i culturals sicilianes, reafirmant la seva capacitat d’unir tradició i modernitat amb una veu inconfusible.
Coneguda com “la cantantessa”, Consoli es va revelar el 1996 al Festival de Sanremo amb 'Amore di plastica' i des d’aleshores ha construït una trajectòria sòlida dins el rock d’autor italià. Ha venut més de dos milions de discos, ha estat guardonada amb 11 discos de platí i dos d’or i és una figura central de la música contemporània italiana. A València actuarà amb la seva banda en un concert centrat en el nou repertori. Posteriorment, el 22 de febrer a Barcelona, protagonitzarà una coproducció especial amb l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya (OMAC), reforçant la dimensió internacional i de producció pròpia del festival.
Altres actuacions
La programació valenciana inclou també l’estrena mundial del nou treball discogràfic de Maria del Mar Bonet, que veurà la llum aquest 2026 i que es presentarà per primera vegada a València. 'L’aigua no cansa. 60 anys de cançons' és un disc completament inèdit enregistrat a estudi, no un recopilatori, concebut per celebrar sis dècades de trajectòria artística. Amb una carrera que ha connectat la música tradicional mediterrània amb la poesia i la cançó internacional, Bonet és una de les figures fonamentals de la cançó catalana. El concert combinarà les noves composicions amb clàssics del seu repertori, acompanyada per una formació de músics de gran nivell, en una estrena absoluta que situa València com a punt de partida del nou projecte.
Esta part valenciana es complementa amb l’inici de gira del concert “Llach – Gener 76” a Cocentaina, reforçant el vincle entre memòria, cultura i compromís que defineix el festival des dels seus inicis -la proposta revisita un moment fonamental de la cançó d’autor i de la memòria democràtica, evocant l’esperit cultural i polític d’una època decisiva- o l'actuación també a València de Selma Bruna, una de les noves veus amb més projecció de l’escena actual. Després de formar part de projectes com Marala, conjuntament amb la cantant valenciana Sandra Monfort i la mallorquina Clara Fiol, Bruna arriba a València per presentar el seu projecte en solitari, a base d’un repertori que combina minimalisme, emoció i una escriptura honesta que dialoga amb les inquietuds de la seva generació. Amb una proposta delicada però intensa, Bruna consolida el relleu generacional dins la cançó d’autor contemporània.
Nova etapa
El Barnasants 2026 engega una nova etapa sota la direcció de Marçal Girbau, filòleg, promotor i gestor cultural, que assumeix el relleu de Pere Camps, activista cultural i sindicalista que ha marcat l’esperit crític i compromès del festival durant tres dècades. Aquesta transició consolida l’aposta per una programació exigent, coherent i territorialment connectada amb Catalunya, les Illes Balears i la Comunitat Valenciana. A aquesta última, on Barnasants ha mantingut històricament vincles i projectes en l’àmbit de la cançó, s’hi presenten 12 concerts que complementen la mostra catalana i reafirmen l’espai cultural compartit.
