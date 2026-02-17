‘Terror a La Nau’ explora les mirades del cinema de terror
L’Aula de Cinema de la Universitat de València presenta un cicle de projeccions centrat en el gènere de terror.
‘Terror a La Nau’ és el nou cicle d’hivern de l’Aula de Cinema, una proposta dedicada al gènere de terror que reunirà set projeccions al Centre Cultural La Nau entre el 23 de febrer i el 4 de març. La iniciativa naix de la consideració del terror com un estil, context i mirada que manté la seua vigència a l’explorar els temors del públic. És així com aquest cicle, en la seua primera edició, reuneix títols clau per a redescobrir i revisar el gènere.
El programa combina títols de referència i obres més recents que permeten recórrer diferents estètiques, temàtiques i formes narratives del terror cinematogràfic. Les sessions comptaran amb una presentació a càrrec de professorat universitari especialitzat, que aportarà context i claus de lectura sobre les obres programades. Les pel·lícules es projectaran en versió original amb subtítols en castellà, a excepció de la sessió d’inauguració i la de cloenda, que tindran subtítols en valencià gràcies a la col·laboració amb el Servei de Llengües i Política Lingüística de la UV.
El cicle s’obrirà dilluns 23 de febrer amb La matanza de Texas de Tobe Hooper (1974), fita del terror modern que segueix un grup de joves atrapats en un entorn rural hostil i que comptarà amb presentació de Silvia Guillamón. El 24 de febrer serà el torn de It Follows, de David Robert Mitchell (2014), presentada per Jordi Revert. Es tracta d’una aproximació contemporània al terror psicològic construïda a partir de la persecució i l’amenaça invisible.
La programació inclou també d’El proyecto de la bruja de Blair, de Daniel Myrick i Eduardo Sánchez (1999), peça clau del fals documental de terror. Es projectarà el dimecres 25 de febrer, amb explicació de Luis Pérez Ochando. Tancarà la primera setmana del cicle No profanéis el sueño de los muertos, de Jorge Grau (1974), el dia 26. Rubén Higueras presentarà aquesta producció rodada a Anglaterra que vincula l’horror amb la ciència i la contaminació ambiental.
‘Terror a La Nau’ continuarà en el mes de març, dilluns dia 2, amb Crudo, de Julia Ducournau (2016), amb introducció de Claudia Alonso. El film relata la transformació i el descobriment identitari en clau de terror corporal. Les propostes es completen dimarts dia 3 amb Suspense (Jack Clayton, 1961), adaptació de Henry James que explora l’ambigüitat entre fantasia i realitat, que estarà presentada per Ignacio Ramos. Dimecres 4 de març, tancant el cicle, The Addiction, d’Abel Ferrara (1995), una lectura filosòfica del vampirisme ambientada en el context urbà contemporani, que comptarà amb la presentació d’Adela Cortijo.
Amb aquest nou cicle de cinema a La Nau, que serà permanent, l’Aula reforça la seua programació temàtica i ofereix un espai de revisió i debat al voltant d’un dels gèneres més influents i versàtils de la història del cinema, completant amb aquesta activitat d’hivern el cicle estiuenc de ‘Nits de cinema’.
