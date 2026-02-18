El 'Magatzem de somnis' de l'Escalante obri el teló als oficis invisibles del teatre
El projecte teatral de la Diputació de València estrena una nova producció pròpia de la mà de Vudú Teatro que ret homenatge als oficis que sostenen la màgia de l'Escalante
L'escenari de Ribes Espai Cultural acull l'estrena de la proposta 'Escalante, magatzem de somnis', una nova producció pròpia del projecte teatral de la Diputació de València creada per Vudú Teatro que ret homenatge als oficis invisibles que sostenen la màgia del teatre Escalante. Així, esta nova posada en escena de teatre d'ombres i objectes s'ha estrenat hui per a públic escolar, submergint als assistents en un joc teatral creat a partir dels fons materials dels quaranta anys d'història del Teatre Escalante.
'Magatzem de somnis', dirigida per Dora Cantero i Nelo Sebastián, naix amb la vocació de celebrar totes les obres de teatre que han sigut creades en estes 40 temporades de l'Escalante. Així, amb Nelo Sebastián sobre l'escenari i la música de Versonautas, esta nova producció pròpia amb segell Escalante ret homenatge als professionals que treballen entre bastidors, els quals fan possible que s'alce el teló i comence la funció.
La diputada delegada de Teatres, Rocío Gil, ha assenyalat que esta nova posada en escena "naix amb l'objectiu de consolidar el compromís de l'Escalante amb la varietat de llenguatges escènics, apostant per companyies emergents de teatre visual i d'objectes com és el cas de Vudú Teatro". Així mateix, ha assenyalat que a través de 'Magatzem de somnis', l'Escalante pretén acostar al públic infantil i familiar el teatre visual d'ombres i objectes, en una proposta immersiva i de gran proximitat a través de les seues funcions escolars i familiars".
El cor del teatre
La màgia d'un antic teatre que baix les seues taules guarda un magatzem especial ens guiarà fins a un viatge en el qual els objectes, titelles, vestuari i decorat que ja no s'utilitzen es transformen i tornen a cobrar sentit. El senyor Escalante, que guarda en les butxaques claus que obrin portes extraordinàries, necessita ajuda per a trobar la clau que obri el teatre, però la funció està a punt de començar. Per a trobar-la, convida als espectadors a entrar en el seu magatzem, el cor secret del teatre on tot comença i tot acaba.
