Contenta y pagada
L’actualitat climatològica i la situació mundial no produïxen optimisme. Des de fa uns mesos, no recorde que l’oratge haja deixat de ser notícia. També veig amb ulls tristos que un referent com el MuVIM perda el rumb original i el seu director fundador. Davant de tanta grisor, se m’antoixa que necessitem pensar en el que ens produïx goig dins del nostre entorn íntim. Trobe que una bona manera de fer-ho és buscar motius per a pronunciar amb força la locució adjectiva contenta i pagada, o la seua versió masculina. Significa estar molt complagut per alguna cosa.
En un dia com hui, els cronistes valencians constituïxen la seua Acadèmia reconeguda per la Generalitat. Serà en la Llotja de València. Suposa que les més de 200 persones que formen part de manera vitalícia dels ajuntaments tenen l’oportunitat de pertànyer a una institució corporativa de gran reconeixement. Hi ha un grup de cronistes que han treballat intensament perquè siga realitat. Tinc la sort de ser-ne nomenat cronista fundador numerari. Pot paréixer antiquat el càrrec en el temps de la modernitat. No obstant això, suposa l’homologació d’una figura que continua sent actual i amb futur. Així que, em considere content i pagat per formar-ne part.
La presidenta madrilenya ha defés l’alegria dient que aquells que no pensen com ella són tristos. Si volguera aprendre valencià, potser desitjaria dir l’expressió valenciana contenta i pagada. Em desagrada que es trobe enorgullida clavant-se amb els altres. Gestos com eixos, independentment de l’adscripció política dels qui el promoga, fa que ens ruboritzem de la política.
Busque intensament raons per a sentir-me content i pagat. Personalment, esta setmana costa. Hi ha un motiu que ho aconseguix: el fet d’escoltar l’entrevista realitzada al mestre jubilat Fausto Blasco. Acabe de publicar-la. Quan l’escolte, sent a aquell docent vocacional que va superar circumstàncies adverses familiars i socials. Representa una generació exemplar que no ho va tindre fàcil. Em sent prop d’una persona que no volia que l’aula fora un lloc de pas. La considerava un espai per a la raó i la cultura. Admire que cada setmana òbriga el diari per a llegir-me. Lectors com ell aconseguixen que em considere content i pagat.
En definitiva, busquem motius d’alegria. Sempre hi ha una instant, encara que no ens sentim bé, per a trobar-nos contents i pagats. El pessimisme es diluïx buscant el goig.
- La 'actitud negativa' de los visitantes desata el caos en la obra interactiva 'El mundo del cambio irreversible' del Centro Hortensia Herrero
- Renfe suspende el servicio de trenes entre la C. Valenciana y Cataluña y la alta velocidad entre València y Castellón debido a las fuertes rachas de viento
- Estudian la cavidad del Túnel de Canals con el objetivo de hacerla 'más atractiva' para los murciélagos
- Embalse de Algar: La presa del Palancia medio
- Vizcaíno Casas, el escritor olvidado que vendía millones de libros: “Mi padre volverá a ser leído cuando España deje de hablar de Franco”
- Las obras de las torres de Piles paradas hace 14 años arrancarán en tres meses
- El Roig Arena acoge la velada de MMA liderada por Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo: entradas a la venta
- La falla 'intermitente' de Alzira desaparecerá tras un segundo año sin plantar monumento