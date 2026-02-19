Torna la London Symphony al Palau de la Música amb Gianandrea Noseda i el debut de Seong-Jin Cho
Seong-Jin Cho, guanyador del Concurs Internacional Chopin a Varsòvia, debuta al Palau i col·labora amb orquestres com les filharmòniques de Berlín i Viena, la Royal Concertgebouw i la Boston Symphony, entre d’altres
La London Symphony Orchestra torna a la Sala Iturbi del Palau de la Música per a oferir el divendres (19.30 hores), amb la direcció del mestre italià Gianandrea Noseda, un programa integrat per grans pàgines del repertori romàntic: el Concert núm. 2 per a piano i orquestra de Frédéric Chopin, interpretat per Seong-Jin Cho, i la Simfonia núm. 2 d’Aleksandr Borodin. Completarà el programa el divertiment orquestral El bes de la fada d'Igor Stravinski.
La primera part s'obrirà amb la suite orquestral en quatre moviments El bes de la fada, obra en la qual Stravinski rendix un homenatge sincer i admirat a Piotr Ilitx Txaikovski, prenent com a referència diverses melodies pianístiques i cançons del seu compatriota. A continuació, el Segon Concert per a piano de Chopin —en realitat el primer que va compondre— desplega tota la poesia, expressivitat i brillantor tècnica característiques del compositor polonés, situant el piano en el centre del discurs i reservant a l'orquestra un paper essencialment acompanyant.
En la segona part sonarà la Segona Simfonia de Borodin, una de les obres mestres del nacionalisme romàntic rus, impregnada d'èpica, colorit orquestral i poderosa inspiració melòdica. La partitura constituïx un dels cims del simfonisme rus del segle XIX.
Una de les millors orquestres del món
La London Symphony Orchestra és considerada una de les millors orquestres del món, aconseguint a desenes de milers de persones en sales internacionals i a milions a través de retransmissions en streaming, ràdio, televisió i plataformes digitals. Sir Antonio Pappano és el seu director titular i Sir Simon Rattle, director emèrit. Compta a més amb Gianandrea Noseda i François-Xavier Roth com a principals directors convidats, i amb Michael Tilson Thomas com a director llorejat. Manté residències artístiques a París, Tòquio i Ais de Provença, i realitza gires regulars pels Estats Units i Àsia.
Gianandrea Noseda és un dels directors més sol·licitats del panorama internacional; la temporada 2025-2026 constituïx la seua novena com a titular de la National Symphony Orchestra. Va ser nomenat director general musical de l'Òpera de Zuric el 2021. Al llarg de la seua carrera ha dirigit formacions com la BBC Philharmonic, la Filharmònica d'Israel, el Teatre Mariinski, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, la Pittsburgh Symphony Orchestra o la Filharmònica de Rotterdam, i ha sigut director artístic del Festival de Stresa.
Seong-Jin Cho col·labora habitualment amb orquestres com les filharmòniques de Berlín i Viena, la London Symphony Orchestra (*LSO), la Royal Concertgebouw Orchestra o la Boston Symphony Orchestra. Entre els directors amb els quals treballa es troben Myung-Whun Chung, Gustavo Dudamel, Andris Nelsons, Yannick Nézet-Séguin, Gianandrea Noseda, Antonio Pappano, Simon Rattle, Santtu-Matias Rouvali, Esa-Pekka Salonen i Lahav Shani. En la temporada 2024/2025 va ser artista resident de la Filharmònica de Berlín. Nascut el 1994 a Seül, va començar a estudiar piano als sis anys i va oferir el seu primer recital públic als onze.
El director del Palau, Vicente Llimerá, ha destacat que «les visites de la London Symphony Orchestra constituïxen sempre un esdeveniment musical de primer nivell; no en va, este concert està pràcticament esgotat des de l'inici de la venda. Torna a més el seu principal director convidat, Gianandrea Noseda, molt volgut pel públic valencià, que recorda els seus set programes al capdavant de l’Orquestra de València, amb la qual va mantindre una etapa artística especialment significativa. Debuta així mateix en la nostra programació Seong-Jin Cho, un dels pianistes fonamentals de l'actualitat i gran especialista en Chopin, com acredita la seua victòria en el prestigiós Concurs Internacional Chopin de Varsòvia».
