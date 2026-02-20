José Fabra coordinarà El Musical de València
La institució, má a má amb La Mutant, despleguen una temporada de creació contemporània, memòria cultural i festivals de referència
Els teatres municipals de València, La Mutant i el Teatre El Musical (TEM) han presentat aquest divendres en roda de premsa la seua nova programació amb una proposta plural que combina producció pròpia, acompanyament a la creació, cicles estables i l'acolliment d'alguns dels festivals més rellevants del calendari cultural valencià. La combinació de l'oferta de totes dues seus reafirma el seu paper com a nodes fonamentals en la xarxa cultural de la ciutat. Un acte que ha servit també per a conéixer que José Fabra serà el nou coordinador del TEM.
“La nova temporada de La Mutant i el TEM consolida als teatres municipals de València com a espais de referència per a la creació contemporània, el teatre de text i la reflexió cultural a la nostra ciutat -ha destacat el Regidor Delegat d'Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno-. La programació que hui presentem conjumina qualitat, diversitat i acompanyament a la creació, ampliant públics i enfortint el nostre teixit cultural local”.
Inici en La Mutant
La temporada arranca en La Mutant amb una ferma aposta pels llenguatges escènics contemporanis i el cos tant com territori polític com poètic. El teatre del barri del Grau manté la seua identitat com a centre municipal d'arts vives amb una programació que situa la investigació escènica i els llenguatges híbrids en el centre. Els dies 27 i 28 de febrer, la jove companyia Las Nenas presenta ‘Torcidxs’, una peça on la performance es fon amb la improvisació, el text, la irreverència i la frescor. Les integrants d'aquesta jove companyia corporitzen el desig de ser alguna cosa diferent de si mateixes, provocant una voràgine de judicis i identitats que ho trenca tot i celebra el fracàs.
A l'abril, ‘LaLonja. El Otro Fútbol’ proposa una jornada audiovisual que analitza el futbol com a fenomen cultural, social i identitari, connectant cinema, creació contemporània i context social. Amb una cuidada selecció de peces audiovisuals i converses amb professionals, l'esdeveniment ofereix noves maneres d'entendre la relació amb l'anomenat deporte rei.
Alberto Velasco pren el relleu el 10 de maig amb ‘La jácara de los cuerpos imposibles’, amb dramatúrgia de Ruth Rubio a partir de textos del Segle d'Or espanyol, amb autors com Calderón de la Barca, Ana Caro de Mallén, Guillén de Castro, Juan Pérez de Montalbán i Lope de Vega. Interpretada per Lucía Arestegui, Joan Galo i el mateix Velasco, la peça reinterpreta el cànon des d'una mirada inclusiva i contemporània. Finalment, els dies 15 i 16 de maig, l'actriu i ballarina francoespanyla radicada a Suïssa Mathilde Carmen Chan Invernon singa ‘BELL END’, una performance coreogràfica i sonora que examina els mecanismes de dominació inscrits en els microgestos i el llenguatge quotidià.
La Mutant reforça el seu compromís amb la música en directe a través del cicle Zero en conducta, que aquesta temporada consta de tres cites. Els concerts reuneixen propostes heterogènies i emergents del panorama actual. La primera serà el 21 de febrer amb Alizzz, el 6 de març serà el torn de Stereo Madness i Biberón i finalment, el 8 de maig arribaran Lore.
TEM és teatre, memòria i reflexió social
El TEM articula la seua programació pròpia al voltant del teatre de text i la reflexió crítica. En eixa línia, el 7 de març, Hongaresa Teatre presenta ‘Tejedoras de abismos’,, d’Arnoldo Liberman, un recorregut per figures femenines del segle XX com Alejandra Pizarnik, Alma Mahler, Gregoria Samsa i Paca Aguirre.
La jornada del 21 de març ve marcada per altres dos noms propis, els de Coque Malla i Bertolt Brecht. L'antic cantant dels Ronaldos protagonitza la feroç crítica al capitalisme formulada per l'alemany ‘La ópera de los tres centavos’, dirigida per Mario Vega. En plens anys vint del segle passat, Brecht va portar a escena una revisió actualitzada de la paròdia musical ‘L'òpera del captaire’, de l'anglés John Gay, i va ensenyar al món la versió més crua d'aquest sistema econòmic, que funciona com una gran maquinària de delicte organitzat. Finalment, els dies 16 i 17 de maig, Marina Toniovic incideix en ‘Original Greek’ en la turistificació i la gentrificació.
El 4 de març torna el cicle 'Així sona València', espai de diàleg cultural que combina música i paraula per a abordar diversos temes relatius a la nostra ciutat i els seus barris. En aquesta ocasió se centra en l'àmbit literari, l'auge dels seus autors i autores, la seua projecció respecte a la literatura nacional, el bon moment que viuen les seues llibreries i les editorials. Per a aquesta sessió, compten amb la poeta i novel·lista Bibiana Collado Cabrera i l'escriptora i llibretera Estela Sanchis. El concert serà a càrrec del cantautor Óscar Briz.
