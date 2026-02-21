Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un pèl ací, un pèl allà

Maria Jesús Bolta

Maria Jesús Bolta

València

Des de fa un temps, note que els meus ànims es redueixen un pèl cada dia. Gràcies a (o per culpa de) la invasió de les xarxes socials, ens arriben tones d’informació sobre episodis dramàtics de totes les talles que ocorren a quilòmetres de distància o a centímetres de casa. Estic convençuda que el pelet de moral que em va abandonant a pas de caragol respon a la cadència amb què els dirigents del planeta actuen. Perquè, tot i que el diluvi de protocols criminals i mil altres classes d’agressions ens poden resultar reaccions fulminants de sang bullint, la majoria s’adiuen a plans elaborats amb mires a aconseguir una victòria sense remissió. Els especuladors d’ideologies apliquen els seus projectes pas a pas, amb subtilesa, per assegurar-se que la societat dispose de temps per acostumar-s’hi i engolir-s’ho.

Si hi ha un lloc on resseguir aquest ritme, en aparença tranquil i sense dubte malvat, és ací mateix. No passa moment en què, un pèl amunt, un pèl avall, els governants de dreta i de més enllà no activen barrabassades per a amputar-nos la llengua. Cada minut, un atac. Cada atac, una agonia. Un dia, retiren subvencions a qui defensa el valencià; un altre encenen polèmica d’accents. Un dia, l’alcaldia d’Alacant elimina l’Oficina de Promoció del Valencià; un altre, els cines Yelmo rebutgen alumnes perquè la professora no els ha parlat en castellà, o es munten els concerts de Vivers de l’estiu menyspreant la música en valencià. Un dit d’acidesa afegit, a fi que la gent es convença que només un idioma foraster ens atorgarà felicitat.

És evident que urgeix respondre-hi. Com? Parlant sempre en valencià, òbviament, però, per damunt de tot, comprometent-nos personalment a mantenir-nos en peu: és hora de subscriure’ns a les revistes en valencià, pagar tiquets per fer costat al nostre cinema i teatre, acudir a llibreries i fires per sostenir la literatura, visitar exposicions dels nostres artistes, consumir l’horta... En definitiva, sufragar les iniciatives que ens reivindiquen. Cal implicar-se en el camp de batalla. Deixem-nos estar de polèmiques túrbies o, al pas que anem, un peliu hui, un altre demà, acabaran esquilant-nos memòria, identitat i futur de poble.

