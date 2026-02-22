"Quan xiquetes i dones joves veuen actuar a la Banda Simfònica de Dones, es genera un efecte espill: 'Jo puc estar ahí'"
La directora Celia Torà torna a liderar la formació de la FSMCV amb un programa que combina repertori contemporani escrit per dones, obres vinculades a la memòria col·lectiva de la dana i peces emblemàtiques del projecte, consolidant la dimensió artística i social de la formació
La Banda Simfònica de Dones de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana inicia una nova gira amb la direcció de Celia Torà i un programa que situa al centre la creació femenina dins del repertori bandístic. La proposta inclou obres de compositores com Dances Canebrakes, Desde la montaña, Cleopatra, De la terra o Stonage, peces que recorren diferents llenguatges estètics i mostren la diversitat de l’escriptura contemporània per a banda.
A este recorregut musical se sumen composicions vinculades a la memòria recent de les localitats afectades per la dana, com El ressorgiment d’un poble i La veu del silenci, que aporten una dimensió emocional i d’homenatge col·lectiu. El programa es completa amb la recuperació de l’arranjament realitzat en 2023 per a la formació del Bolero de l’Alcúdia, una obra ja emblemàtica dins de la trajectòria de l’agrupació.
La gira de la formació, que compta amb el suport de Cajamar, passará per Llíria (28 de febrer), Pedralba (1 de març), Xiva (6 de març), l'Alcora (7 de març), i culminarà el 8 de març en el Teatre Serrano de Gandia.
El repte de construir una sonoritat comuna
Torà explica que l’objectiu ha sigut construir "un repertori exigent, variat i amb discurs, que emocione i, sobretot, visibilitze el nivell compositiu de les nostres creadores". La diversitat d’estils que integra el programa suposa també un important repte interpretatiu. "Passem de textures molt delicades i expressives a passatges de gran energia rítmica i potència sonora. Per a la banda implica un treball molt fi d'equilibri, color i articulació, especialment perquè moltes obres exploren matisos tímbrics molt cuidats", apunta la directora.
Per a la directora, un dels principals reptes és "construir un discurs coherent entre peces tan distintes i traure el millor d'una agrupació formada per integrants que no assagen juntes habitualment. Cal crear cohesió en poc temps, generar confiança i aconseguir que cada obra tinga la seua identitat sense perdre la unitat del concert".
No sols és una banda que es reuneix per a tocar, és un espai de trobada, reivindicació i creixement artístic
Les primeres sessions d’assaig, a l'Alqueria Julià-Casa de la Música, "han sigut molt intenses i molt il·lusionants", segons la seua directora. "Des del primer moment es percep el compromís i l'energia de les intèrprets. Hi ha una gran predisposició al treball i una consciència molt clara del que representa el projecte. A nivell humà, es respira companyonia i admiració mútua. Eixa convivència és una part essencial del projecte", afegeix Torá.
Un projecte musical amb dimensió social
Més enllà de l’àmbit estrictament musical, la Banda de Dones es consolida com un espai de trobada i visibilització del talent femení dins del moviment bandístic valencià. Torá, que ja va dur la batuta de la formació a 2023, apunta que aquella experiència va evidenciar "la dimensió real del projecte: no sols és una banda que es reuneix per a tocar, és un espai de trobada, de reivindicació i de creixement artístic".
Torà subratlla també la importància de generar referents visibles per a les noves generacions: "Quan les xiquetes i joves veuen dones dirigint, component o liderant projectes musicals, s’amplia el seu horitzó de possibilitats. Es genera un efecte espill: pensen 'jo puc estar ahí'".
