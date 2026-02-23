Concert
'Les Arts és Músiques Valencianes' inicia la programació amb La Maria
L'artista d'Oliva presenta el seu disc Robina el divendres 27 en el Auditori a les 19.30 hores. El cicle inclou també les actuacions de Pau Alabajos, Anna Mill + Pep Mirambell, Jonatan Penalba i Urbàlia Rurana
El Palau de les Arts inaugura la quarta edició de 'Les Arts és Músiques Valencianes' amb l'actuació de La Maria el divendres, 27 de febrer, a les 19.30 hores, a l'Auditori.
L'artista d'Oliva serà l'encarregada d'obrir el cicle amb la presentació en directe de Robina , el seu segon treball discogràfic, un projecte en el qual aprofundix en la música d'arrel valenciana des d'una mirada contemporània, íntima i renovadora.
L'àlbum, reconegut en els Premis Ovidi, s'articula com un viatge emocional entorn del refugi, la memòria i la identitat, i ha sigut concebut per a l'escenari com una experiència narrativa dividida en capítols que recorren el disc al complet. En la seua presentació en Les Arts, el concert comptarà amb direcció escènica d'Abel Coll i direcció musical de Marina Alcantud.
Amb una proposta que combina tradició, sensibilitat i una cuidada posada en escena, Maria consolida el seu lloc com una de les veus més personals i singulars del panorama musical valencià actual.
El cicle 'Les Arts és Músiques Valencianes' comprendrà tres setmanes de la programació del centre líric, del 27 de febrer al 14 de març, amb un cartell que inclou també les actuacions de Pau Alabajos (6 de març), Anna Mill i Pep Mirambell (7 de març), Jonatan Penalba (13 de març) i Urbàlia Rurana Solero.
Amb esta quarta edició, Les Arts reafirma el seu compromís amb la identitat musical valenciana i amb la projecció d'artistes que representen la riquesa i la vitalitat del panorama sonor de la Comunitat Valenciana.
- Vídeo: Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo
- Seísmo en Emergencias: dimite un alto cargo tras declarar por la dana y está 'en estudio' la continuidad de la número 2
- El abandono de campos en la Safor favorece la expansión de un ave exótica africana
- El jefe de los escoltas de Mazón admite que fue 'excepcional' que volviera sin seguridad de El Ventorro: 'Lo normal es que nos diga hora de recogida
- Educación rechaza declarar festivo el 17 de marzo en Oliva
- La urbanización del mayor polígono industrial de Alzira 've la luz al final del túnel' tras 25 años con las obras paralizadas
- Ya es oficial: El 16 de marzo será no lectivo también en Aldaia, Picanya, Mislata, Burjassot y Xirivella
- Platón, filósofo de la antigüedad: 'La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos