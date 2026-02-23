Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concert

'Les Arts és Músiques Valencianes' inicia la programació amb La Maria

L'artista d'Oliva presenta el seu disc Robina el divendres 27 en el Auditori a les 19.30 hores. El cicle inclou també les actuacions de Pau Alabajos, Anna Mill + Pep Mirambell, Jonatan Penalba i Urbàlia Rurana

La Maria presenta &quot;Robina&quot; el divendres

La Maria presenta "Robina" el divendres / Levante-EMV

María Bas

València

El Palau de les Arts inaugura la quarta edició de 'Les Arts és Músiques Valencianes' amb l'actuació de La Maria el divendres, 27 de febrer, a les 19.30 hores, a l'Auditori.

L'artista d'Oliva serà l'encarregada d'obrir el cicle amb la presentació en directe de Robina , el seu segon treball discogràfic, un projecte en el qual aprofundix en la música d'arrel valenciana des d'una mirada contemporània, íntima i renovadora.

L'àlbum, reconegut en els Premis Ovidi, s'articula com un viatge emocional entorn del refugi, la memòria i la identitat, i ha sigut concebut per a l'escenari com una experiència narrativa dividida en capítols que recorren el disc al complet. En la seua presentació en Les Arts, el concert comptarà amb direcció escènica d'Abel Coll i direcció musical de Marina Alcantud.

Amb una proposta que combina tradició, sensibilitat i una cuidada posada en escena, Maria consolida el seu lloc com una de les veus més personals i singulars del panorama musical valencià actual.

El cicle 'Les Arts és Músiques Valencianes' comprendrà tres setmanes de la programació del centre líric, del 27 de febrer al 14 de març, amb un cartell que inclou també les actuacions de Pau Alabajos (6 de març), Anna Mill i Pep Mirambell (7 de març), Jonatan Penalba (13 de març) i Urbàlia Rurana Solero.

Amb esta quarta edició, Les Arts reafirma el seu compromís amb la identitat musical valenciana i amb la projecció d'artistes que representen la riquesa i la vitalitat del panorama sonor de la Comunitat Valenciana.

