Va de llibres
Les editorials valencianes de còmic es retroben i celebren el talent en el Saló del Còmic 2026: “És molt més que una fira”
L’esdeveniment més esperat pels amants valencians del nové art obri les portes de la seua nova edició el pròxim 27 de febrer: un moment important per a les editorials especialitzades en les vinyetes
Francesc Miró
El Saló del Còmic és un moment clau per als amants de les vinyetes, que s’apropen fins a Benimàmet, a la Fira de València, i fan hores i hores de cues per a rebre una signatura de les seues autores i autors preferits. L’any passat, durant els seus tres dies d’intensa activitat, van passejar pel saló 28.000 persones. També és un esdeveniment rellevant per a dibuixants i guionistes (consolidats o no), per retrobar-se amb els fans o donar-se a conéixer. Més de cents artistes signaran i participaran en les activitats del Saló del 27 de febrer a l’1 de març. Però, a més de tot això, també és una data clau per a les editorials, especialment per a aquelles que s’especialitzen en el còmic. Parlem amb alguns editors i editores de còmic valencià.
“És sempre un esdeveniment molt important. És el primer de l'any, el que obri la temporada de fires, i un aparador per a poder mostrar al públic els nostres catàlegs i anar avançant les novetats d'enguany”, ens diu Jordi Bayarri, editor i autor de l’editorial valenciana Anillo de Sirio. “Sempre l'abordem amb moltes ganes i expectació”, remarca. Bayarri sosté que “en València tenim un bon grup d'editorials que estan fent molt bon treball, no només publicant bons còmics sinó que també promocionant-lo en fires internacionals i exportant el còmic produït al nostre país. Hem aconseguit ser un nucli potent de producció que trau profit dels autors valencians en la seua pròpia terra”.
“Els salons i fires són el nostre gran aparador”, coincideix María Trapero, editora d'Andana Gràfica. Tot i que afegeix que el Saló no és tan sols el lloc de les novetats: “durant uns quants dies podem donar visibilitat als llibres de fons en els quals creguem i que ja no tenen tant d’espai a les llibreries”, descriu. “És una reafirmació de la nostra comunitat”, donat que segons ella “cada vegada hi ha més lectors interessats en la poètica que hi ha darrere d’una línia editorial. I poder explicar el nostre catàleg amb passió facilita aquesta ‘termodinàmica de l’entusiasme’, com ho nomena Enrique Redel, que manté viva la cadena del llibre”. Trapero conclou que el còmic valencià es troba en el moment de “fer un salt”. “Disposem de moltíssim talent pel que fa a la creació de còmic, però tradicionalment ha publicat en editorials de fora, més grans. Ara és quan comencem a consolidar un ecosistema editorial que a la llarga ens ha de permetre retenir aquest talent”.
Per a Pedro F. Medina, director i editor del segell Fandogamia, el còmic valencià viu “un moment magnífic”. Ell afirma que el sector creix “en nombre de títols, però sobretot de qualitat; de prestigi, amb les convocatòries ja consolidades de premis a Novel·la Gràfica com el Ciutat de València i Alfons el Magnànim, i un Saló del Còmic que cada any és més gran”. Sobre aquest últim esdeveniment, opina que “és molt més que una fira”. És el rovellet de l’ou de l’assumpte literari entre vinyetes. Medina descriu que “a banda de les nostres casetes, de les signatures d’autors i de la connexió amb els lectors, és un centre de negoci amb editorials internacionals convidades per IVACE per a tancar venda de drets d'edició, és un punt d’encontre amb tot el sector (nou talent, divulgació, distribució… i hauríem de convidar també les biblioteques) i és una mostra de la capacitat del nostre sector per dur endavant projectes culturals ambiciosos. I sí, també, la gent ens compra i fem diners, però això només és un trosset de tot el pastís”.
- Los primeros 500 operarios de la gigafactoría de Volkswagen van a cobrar unos 1.500 euros netos al mes
- Luis de Guindos: 'En España el proceso inmigratorio, que es imprescindible, está tirando de la actividad económica
- Las inmobiliarias valencianas alertan de que los pisos están sobrevalorados y van a bajar
- Platón, filósofo de la antigüedad: 'La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos
- Vídeo: Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo
- Seísmo en Emergencias: dimite un alto cargo tras declarar por la dana y está 'en estudio' la continuidad de la número 2
- Qué son los Therian, la nueva moda de la que todo el mundo habla: 'Me ayuda a conectarme con la naturaleza y mi ser
- Educación rechaza declarar festivo el 17 de marzo en Oliva