L'escriptor Miguel Ángel Hernández protagonitza la segona trobada del cicle ‘Escrituras cactus’ en l'IVAM

L'autor murcià abordarà la connexió entre la seua escriptura i la producció escultòrica de Julio González. És la segona sessió del cicle literari que també comptarà amb Sara Barquinero, Andrés Neuman o Agustín Fernández Mallo, entre altres

María Bas

València

L'IVAM presenta el 25 de febrer una xarrada de l'escriptor i historiador de l'art Miguel Ángel Hernández en la qual abordarà els punts de connexió entre la seua escriptura i la producció escultòrica de Julio González.

Miguel Ángel Hernández (Múrcia, 1977) és una de les veus més destacades del panorama cultural espanyol i compta amb una creixent projecció internacional. Catedràtic d'Història de l'Art en la Universitat de Múrcia, és autor de diversos assajos sobre art contemporani i cultura visual, així com novel·les entre les quals destaquen ‘El dolor dels altres’ (2018), ‘Anòxia’ (2023) i el seu últim assaig ‘Jo estic en la imatge’ (2024), traduïdes al francés, alemany, italià i anglés.

Es tracta de la segona sessió del cicle ‘Escrituras cactus’ amb el qual es pretén rellegir l'obra de Julio González i de la història de l'art, a través de la mirada dels escriptors María Negroni, que ja va intervindre el mes passat, i altres que seguiran a Hernández com Sara Barquinero, Estela Sanchis, Andrés Neuman, Agustín Fernández Mallo, Manuel Baixauli i Alicia Kopf.

El cicle, comissariat per l'escriptor i crític literari Jorge Carrión i moderat per Berta Ferrer, es completarà amb la publicació d'un llibre que arreplegarà relats, contes, assajos i poemes d'estos mateixos escriptors. ‘Escrituras cactus’ forma part de les activitats programades pel museu valencià amb motiu del 150é aniversari del naixement de Julio González.

TEMAS

