Qüestionari de Maite Picó

Bibliotecària de la Biblioteca Pública Municipal de Godelleta

Maite Picó, bibliotecària de la Biblioteca Pública Municipal de Godelleta

Maite Picó, bibliotecària de la Biblioteca Pública Municipal de Godelleta / Levante-EMV

L-EMV

València

1. El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca

‘La pell freda’ d’Albert Sánchez Piñol.

2. L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat

‘La carta’ d'Irene Verdú de l’editorial Animallibres

3. Un llibre que recomanes per a club de lectura

‘Pachinko’ de Min Jin Lee. La història de Corea i Japó, la seua manera de viure i la situació de tants migrants dona peu a molta conversa.

4. Un llibre valencià que sempre recomanes

‘A boca de canó’ de Manel Álamo. Em va encantar.

5. Quin llibre estàs llegint ara mateix?

La saga ‘Blackwater’ i ‘La noche en que Frankenstein leyó el Quijote’, de Posteguillo per al club de lectura.

6. Quina és la primera lectura que recordes?

El primer llibre que recorde llegir sencer fou ‘Iaga i l’homenet de la flauta’, de Vaixell de vapor. Regal de les meues germanes.

7. Lliges més d’un llibre a la vegada?

A vegades sí. Amb tantes novetats és difícil resistir la temptació.

8. Quin és el teu lloc preferit per a llegir?

En el sofà i amb la casa buida. Bé, el minino pot quedar-se.

9. Una frase que recordes de les teues lectures.

“Soldado que huye sirve para otra batalla”. La diu a sovint un personatge de ‘Camino de ida’ de l’argentí Carlos Salem.

10. Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?

M’agraden molts: Maggie O’Farrell, Guillermo Arriaga, els de literatura infantil de Gracia Iglesias i Oliver Jeffers, Pérez-Reverte també m’agrada, i llegir a Irene Vallejo és tot un plaer.

11. Quin gènere t'agrada més?

Narrativa actual en general. El realisme màgic també m’agrada. I l’àlbum il·lustrat també, fan meravelles!

12. Quina és la teua editorial de referència?

No tinc una editorial de referència, però Impedimenta té edicions molt especials i Blackie Books em sembla molt original.

13. La teua biblioteca personal està organitzada?

Per tamany i col·leccions...

14. De no ser bibliotecària, quina penses que seria la teua professió?

Segurament alguna altra cosa relacionada amb les lletres. Pot ser mestra...? He encertat tant en la meua professió, que mai havia pensat quin altre treball m'agradaria fer.

