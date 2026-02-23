Va de llibres
Qüestionari de Maite Picó
Bibliotecària de la Biblioteca Pública Municipal de Godelleta
L-EMV
1. El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca
‘La pell freda’ d’Albert Sánchez Piñol.
2. L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat
‘La carta’ d'Irene Verdú de l’editorial Animallibres
3. Un llibre que recomanes per a club de lectura
‘Pachinko’ de Min Jin Lee. La història de Corea i Japó, la seua manera de viure i la situació de tants migrants dona peu a molta conversa.
4. Un llibre valencià que sempre recomanes
‘A boca de canó’ de Manel Álamo. Em va encantar.
5. Quin llibre estàs llegint ara mateix?
La saga ‘Blackwater’ i ‘La noche en que Frankenstein leyó el Quijote’, de Posteguillo per al club de lectura.
6. Quina és la primera lectura que recordes?
El primer llibre que recorde llegir sencer fou ‘Iaga i l’homenet de la flauta’, de Vaixell de vapor. Regal de les meues germanes.
7. Lliges més d’un llibre a la vegada?
A vegades sí. Amb tantes novetats és difícil resistir la temptació.
8. Quin és el teu lloc preferit per a llegir?
En el sofà i amb la casa buida. Bé, el minino pot quedar-se.
9. Una frase que recordes de les teues lectures.
“Soldado que huye sirve para otra batalla”. La diu a sovint un personatge de ‘Camino de ida’ de l’argentí Carlos Salem.
10. Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?
M’agraden molts: Maggie O’Farrell, Guillermo Arriaga, els de literatura infantil de Gracia Iglesias i Oliver Jeffers, Pérez-Reverte també m’agrada, i llegir a Irene Vallejo és tot un plaer.
11. Quin gènere t'agrada més?
Narrativa actual en general. El realisme màgic també m’agrada. I l’àlbum il·lustrat també, fan meravelles!
12. Quina és la teua editorial de referència?
No tinc una editorial de referència, però Impedimenta té edicions molt especials i Blackie Books em sembla molt original.
13. La teua biblioteca personal està organitzada?
Per tamany i col·leccions...
14. De no ser bibliotecària, quina penses que seria la teua professió?
Segurament alguna altra cosa relacionada amb les lletres. Pot ser mestra...? He encertat tant en la meua professió, que mai havia pensat quin altre treball m'agradaria fer.
- Los primeros 500 operarios de la gigafactoría de Volkswagen van a cobrar unos 1.500 euros netos al mes
- Luis de Guindos: 'En España el proceso inmigratorio, que es imprescindible, está tirando de la actividad económica
- Las inmobiliarias valencianas alertan de que los pisos están sobrevalorados y van a bajar
- Platón, filósofo de la antigüedad: 'La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos
- Vídeo: Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo
- Seísmo en Emergencias: dimite un alto cargo tras declarar por la dana y está 'en estudio' la continuidad de la número 2
- Qué son los Therian, la nueva moda de la que todo el mundo habla: 'Me ayuda a conectarme con la naturaleza y mi ser
- Educación rechaza declarar festivo el 17 de marzo en Oliva