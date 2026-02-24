Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Teléfono DiputaciónCrimen BenimàmetFranquistas baloncestoTraje Marta MercaderCarmen Prades CridaCoches chinos eléctricosFelipe VI ValènciaCentros danaFelicidad y riqueza
instagramlinkedin

La Crida

La festa de les falles nasqué en valencià i és el valencià la llengua pròpia de la festa

Immaculada Cerdà

Immaculada Cerdà

València

Diumenge, a les Torres de Serrans, les falleres majors de la ciutat convidaven el veïnat d’este poble gran que és València a viure la festa que «se celebra amb foc, amb música, amb ingeni i molta gràcia». Amb les claus de la ciutat a la mà, des d’un dels portals que queden de la muralla que enderrocàrem els valencians mateixos, obrien simbòlicament la ciutat i Carmen Prades anunciava: «Obrim el moment en què una ciutat sencera decideix que el carrer siga casa, i que la casa siguen les Falles».

En els parlaments es reconegueren els valors d’una festa que viu un moment d’expansió, tant al cap i casal com a tot el país, amb falles a Benicarló i a Dénia. Les falles són, com es recordà, Patrimoni Immaterial de la Humanitat; per què són art: música en els carrers, arquitectura efímera creada pels artistes fallers, peces d’art en forma d’indumentària i orfebreria, espectacles de llum i so creats amb pólvora i poesia, humor i crítica que arrepleguen els llibres de falla.

Les tres dones, les màximes representants de la ciutat parlaren en valencià. —Sí, a mi també m’esmussa sentir cor o foc amb o tancada— però usaren la nostra llengua i, després dels últims atacs, no he pogut evitar recordar aquella altra Crida-68, la cançó de Lluís Vicent Núñez, Llouis, que denunciava l’insult que va proferir Juan Bautista Martí Belda, president de la Junta Central Fallera, quan els fallers assistents a l’acte li demanaren que parlara en valencià: «Davant de les Torres velles, / el poble s’ha reunit, / esperant que les orelles / senten el que el cor ha dit. / Però la veu que parlava / no entenia el nostre clam, / i mentre el poble esperava / va esclatar tot el parany. /«¡Borregos, va dir la veu, / amb un to de gran menyspreu, / perquè el poble demanava / parlar la llengua dels seus».

Noticias relacionadas

Dels apropòsits a la joia, del jupetí al tro de bac, passant pel ninot, el sacabutx, al tombe, l’ofrena, arracades i mantellines, la festa de les falles nasqué en valencià i és el valencià la llengua pròpia de la festa, com ho és tota la terminologia que de la pirotècnia, l’orfebreria, la indumentària i el monument s’ha creat. Reivindicar l’ús de la nostra llengua a casa nostra i en la nostra festa és també un exercici d’enginy i gràcia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vídeo: Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo
  2. Seísmo en Emergencias: dimite un alto cargo tras declarar por la dana y está 'en estudio' la continuidad de la número 2
  3. El abandono de campos en la Safor favorece la expansión de un ave exótica africana
  4. El jefe de los escoltas de Mazón admite que fue 'excepcional' que volviera sin seguridad de El Ventorro: 'Lo normal es que nos diga hora de recogida
  5. Platón, filósofo de la antigüedad: 'La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos
  6. Educación rechaza declarar festivo el 17 de marzo en Oliva
  7. La urbanización del mayor polígono industrial de Alzira 've la luz al final del túnel' tras 25 años con las obras paralizadas
  8. Ya es oficial: El 16 de marzo será no lectivo también en Aldaia, Picanya, Mislata, Burjassot y Xirivella

Carmen Prades y la corte de honor completan el Extra de Fallas en Santiago

Carmen Prades y la corte de honor completan el Extra de Fallas en Santiago

Mujeres en la Guerra Civil, el corto animado que aspira a un Goya

Mujeres en la Guerra Civil, el corto animado que aspira a un Goya

Los XIII Premios Talento Joven se celebran hoy en CaixaForum Valencia

Los XIII Premios Talento Joven se celebran hoy en CaixaForum Valencia

La Fiscalía pide 6 años de cárcel para el conductor que se fugó tras atropellar a un niño de 8 años en la Ronda Nord de València

La Fiscalía pide 6 años de cárcel para el conductor que se fugó tras atropellar a un niño de 8 años en la Ronda Nord de València

Almiserà retomará la urbanización Monte Vernissa tras 50 años de parálisis

Almiserà retomará la urbanización Monte Vernissa tras 50 años de parálisis

Más de 3.000 personas optan a uno de los 500 puestos de operario de la gigafactoría

Más de 3.000 personas optan a uno de los 500 puestos de operario de la gigafactoría

Bulos, emoción y exigencias en el estreno de las asociaciones de la dana en las Corts

Bulos, emoción y exigencias en el estreno de las asociaciones de la dana en las Corts

Catorce años pintando feminismo en los balcones de Picanya

Catorce años pintando feminismo en los balcones de Picanya
Tracking Pixel Contents