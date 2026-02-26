Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estar a l'altura

La persona amb més altura és aquella que demostra major respecte per aquelles que no han crescut.

Lluís Mesa

Lluís Mesa

València

Les accions no simplement s’han de gestionar. Han de mostrar-se dignes. No sé si se m’entén el que desitge expressar. Tal vegada, si dic que estic reivindicant l’ús de la locució estar a l’altura per a tot el que realitzem, se’m comprén millor. Quan l’emprem, volem dir que les persones s’han de comportar com correspon en cada moment. Cal manifestar-se sempre amb la categoria i la dignitat necessàries. No es tracta solament de ser educat o educada sinó d’obrar en qualsevol instant amb l’elegància adequada.

Tots i totes ens trobem gent en el nostre entorn que no saben treballar col·lectivament. Qui no ha conegut a alguna persona que en compte d’acomplir la tasca assignada dins d’un equip, es clava en la dels altres? És un dels vicis que m’agrada menys. Tenim dret a què es respecte el treball que se’ns assigna. Normalment, qui ultrapassa les seues funcions acaba tocant molt i arribant a res. Demostra que no sap estar a l’altura. Caldria que se n’apartara per a no crear malestar.

L’Ajuntament ha tingut la bona idea d’assumir el títol tradicional de ‘Cap i Casal’ com a lema institucional. En el diccionari, apareix la definició en majúscula dedicada a la capital del territori valencià. Vullc pensar que no és el clàssic hàbit polític de canviar dissenys i logotips, propi de quan entra un partit a governar. Eixos capricis solen ser cars. Crec que perquè el tractament puga estar a l’altura, cal reivindicar-lo amb les majúscules. Si no es fa, es falta a la literalitat. No m’aprofita que puga posar l’excusa que és una opció de l’empresa dissenyadora o d’assessors. També ells han d’estar a l’altura.

He conegut amb dolor i indignació l’abús sexual del DAO de la Policia Nacional a una subordinada. La presumpció d’innocència no evita que em trobe endolorit per la víctima i perquè novament una dona és agredida sense ser defesa. L’indignament em ve especialment per tot el que no han fet els que podien realitzar-ho. Alguna vegada, caldrà que acabe definitivament la complicitat i perseguir-la. Sols sé que hi ha moltes persones que no van estar a l’altura de les circumstàncies.

En definitiva, cal estar a l’altura del que fem. No significa ser estricte sinó d’actuar amb honradesa i responsabilitat. La persona amb més altura és aquella que demostra major respecte per aquelles que no han crescut.

