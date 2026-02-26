Estar a l'altura
La persona amb més altura és aquella que demostra major respecte per aquelles que no han crescut.
Les accions no simplement s’han de gestionar. Han de mostrar-se dignes. No sé si se m’entén el que desitge expressar. Tal vegada, si dic que estic reivindicant l’ús de la locució estar a l’altura per a tot el que realitzem, se’m comprén millor. Quan l’emprem, volem dir que les persones s’han de comportar com correspon en cada moment. Cal manifestar-se sempre amb la categoria i la dignitat necessàries. No es tracta solament de ser educat o educada sinó d’obrar en qualsevol instant amb l’elegància adequada.
Tots i totes ens trobem gent en el nostre entorn que no saben treballar col·lectivament. Qui no ha conegut a alguna persona que en compte d’acomplir la tasca assignada dins d’un equip, es clava en la dels altres? És un dels vicis que m’agrada menys. Tenim dret a què es respecte el treball que se’ns assigna. Normalment, qui ultrapassa les seues funcions acaba tocant molt i arribant a res. Demostra que no sap estar a l’altura. Caldria que se n’apartara per a no crear malestar.
L’Ajuntament ha tingut la bona idea d’assumir el títol tradicional de ‘Cap i Casal’ com a lema institucional. En el diccionari, apareix la definició en majúscula dedicada a la capital del territori valencià. Vullc pensar que no és el clàssic hàbit polític de canviar dissenys i logotips, propi de quan entra un partit a governar. Eixos capricis solen ser cars. Crec que perquè el tractament puga estar a l’altura, cal reivindicar-lo amb les majúscules. Si no es fa, es falta a la literalitat. No m’aprofita que puga posar l’excusa que és una opció de l’empresa dissenyadora o d’assessors. També ells han d’estar a l’altura.
He conegut amb dolor i indignació l’abús sexual del DAO de la Policia Nacional a una subordinada. La presumpció d’innocència no evita que em trobe endolorit per la víctima i perquè novament una dona és agredida sense ser defesa. L’indignament em ve especialment per tot el que no han fet els que podien realitzar-ho. Alguna vegada, caldrà que acabe definitivament la complicitat i perseguir-la. Sols sé que hi ha moltes persones que no van estar a l’altura de les circumstàncies.
En definitiva, cal estar a l’altura del que fem. No significa ser estricte sinó d’actuar amb honradesa i responsabilitat. La persona amb més altura és aquella que demostra major respecte per aquelles que no han crescut.
- Más de 3.000 personas optan a uno de los 500 puestos de operario en PowerCo, la gigafactoría de Vokswagen en Sagunt
- Se acabó el teléfono de empresa: la Diputación de Valencia retira el móvil a los sindicatos tras la factura de 8.000 euros de un delegado de CSIF
- Las charangas provocaron un problema de orden público en la primera mascletà de la Fallas de València 2026
- El inicio de las Fallas pasado por agua: qué días va llover según Aemet
- La jueza de la dana de València sobre Mazón: 'La negligencia se prolongó largas horas, los fallecimientos se iban sucediendo de manera imparable
- Un amigo del vecino asesinado en Benimàmet: 'Se veía venir, Juan Carlos vivía con el miedo metido en el cuerpo
- La sección cuarta de la Audiencia de València acepta los recursos de la ultraderecha y ordena abrir juicio a Mónica Oltra
- La jefa de Meteorología de À Punt: 'A primera hora de la tarde ya se debía haber enviado un aviso a la población