Comença la gira 2026 de la Banda de Dones: música, memòria i referents femenins sobre l’escenari
La formació de la FSMCV, dirigida per Celia Torà i amb el suport de Cajamar, ha començat a recórrer la Comunitat Valenciana amb un repertori que combina compositores contemporànies, memòria col·lectiva i obres emblemàtiques del projecte.
La Banda Simfònica de Dones de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana inicia hui la seua gira 2026 amb un itinerari que la portarà per Llíria, Pedralba, Xiva, l’Alcora i Gandia en una setmana marcada per la celebració del 8 de Març.
La formació, dirigida de nou per Celia Torà, consolida així una nova etapa artística amb un programa que situa al centre la creació femenina dins del repertori bandístic i que reforça la dimensió social del projecte.
El recorregut musical es va obrir ahir al Teatre de la Banda Primitiva de Llíria i continua hui al Teatre de la Sociedad Musical La Popular de Pedralba (19:00 hores). Durant la pròxima setmana, la formació actuarà al Teatro Astoria de Chiva (6 de març, 19:00 hores), al Saló d'Actes de l'Ajuntament de l'Alcora (7 de març, 12:00 hores) i culminarà el seu viatge el 8 de març al Teatre Serrano de Gandia, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona.
Un repertori amb discurs
El programa, dissenyat per Celia Torà, combina obres de compositores com Dances in the Canebrakes, de Florence Price; Desde la montaña, Cleopatra, De la terra o Stonage, que posen en valor la diversitat de l’escriptura contemporània per a banda. A més, s’hi incorporen peces vinculades a la memòria col·lectiva de la DANA, com El ressorgiment d’un poble i La veu del silenci, que aporten una dimensió emocional i d’homenatge.
La gira passa hui pel Teatre de la Sociedad Musical La Popular de Pedralba i continuarà a Xiva, l'Alcora i Gandia, on culminarà coincidint amb el 8M
Tal com explicava la pròpia directora es tracta d’un repertori «exigent, variat i amb discurs, que emocione i que, sobretot, visibilitze el nivell compositiu de les nostres creadores». El concert recupera també l’arranjament del Bolero de l’Alcúdia realitzat per a la banda en 2023, una obra ja emblemàtica dins de la trajectòria de la formació.
Cohesió, so i identitat
La diversitat d’estils suposa un repte interpretatiu important. Segons Torà, la banda ha de treballar «l’equilibri, el color i l’articulació» per a passar de textures delicades i expressives a passatges d’energia rítmica intensa sense perdre unitat sonora.
Més enllà del vessant estrictament artístic, la gira reforça el paper de la Banda de Dones com a espai de trobada, reivindicació i generació de referents. «Les gires de la Banda Simfònica de Dones representen molt més que una programació de concerts. Són espais de visibilitat i projecció del talent femení dins del nostre moviment musical, i reforcen el compromís de la Federació amb la igualtat i la generació de referents en la música», apunta la presidenta de la FSMCV, Daniela González.
Amb el suport de Cajamar com a patrocinador oficial i amb una proposta que combina qualitat musical i compromís social, la gira 2026 reafirma la Banda Simfònica de Dones com un dels projectes artístics més significatius de la FSMCV i del moviment bandístic valencià actual.
