Va de llibres
Recomanacions per a perdre’s entre vinyetes i superar la ressaca del Saló del Còmic
Si no has acudit a l’esdeveniment celebrat del 27 de febrer a l’1 de març, no passa res: en aquest Va de Llibres et recomanem novel·les gràfiques que pots descobrir a les llibreries tot l’any
Francesc Miró
Amb un Saló del Còmic de Fira València cada vegada més gran i divers, i convidats internacionals cada vegada de més prestigi, els amants valencians de les vinyetes han viscut aquest cap de setmana una de les dates més importants del calendari. Però no l'única: del 27 al 29 de març se celebrarà el Saló del Còmic de Castelló, del 30 d’abril al 10 de maig tindrem la Fira del Llibre que sempre convida a molts autors i editorials de còmic, del 22 al 24 de maig les Jornades del Còmic de València tornen a La Nau i en novembre tindrem, previsiblement, nova edició de Splash Sagunt, el festival del còmic de la Comunitat Valenciana.
En tots aquests esdeveniments, la comunitat ‘comiquera’ s’aplega i comparteix experiències a les cues de signatures, als stands d’editorials i a les xerrades i presentacions. I entre ells i elles es recomanen títols i lectures que els han agradat, els han desafiat o els han emocionat. En Va de Llibres hem parat l’orella i vos portem una selecció de còmics per a tots els gustos. La periodista i traductora Susanna Ligero, ressenyista de Va de Llibres, ens recomana dos títols: ‘En blanc’, d’Ana Penyas publicat per Salamandra Graphic sobre l’insomni i l’angoixa generacional i ‘María la Jabalina’, de la dupla creativa valenciana més guardonada del còmic que formen Cristina Durán i Miguel Á. Giner, publicat per Astiberri, que narra la vida de l’última dona assassinada pel franquisme a la Comunitat Valenciana.
Maria Colomer, copresentadora del pòdcast en valencià sobre el món dels còmics 'La Còmicteca', ens fa tres recomanacions. La primera és el debut de la recent Premi Nacional del Còmic 2025, Candela Sierra: ‘Rotunda’, publicat per Andana Gràfica, que descriu com “un mirall àcid del món laboral en l’era de la precarietat”. La segona és també d’una editorial valenciana: ‘Roncas’, d’Elva Lombardia, publicat per Grafito Editorial: “Un còmic amb tints autobiogràfics sobre una artista a la trentena que experimenta en primera persona com es lligar per les apps de cites i conèixer personatges amb la intel·ligència emocional d’un caragol”. I per últim una de les grans convidades del Saló del Còmic d’enguany: K. O'Neill i la seua obra ‘La sociedad de los dragones de té’.
Samuel Fenollosa, editor de Sembra Llibres, segell valencià que prompte publicarà la seua primera novel·la gràfica, 'El diari de Guillem', de Cèsar Martí i Daniel Olmo, ens recomana dos títols. “Sens dubte ‘L'abisme de l'oblit’ de Paco Roca, perquè recupera una història molt potent de la qual cal parlar, més ara en la situació que ens trobem”, ens diu, “i també recomanaria ‘Viene del este’ d'Antonio J. Jiménez, que a nivell gràfic em fascina, perquè trenca molt amb el model clàssic de vinyetes”. El primer el publica Astiberri, també en català, i el segon el publica Blackie Books.
Pel que fa a les recomanacions d’aquest qui escriu el Va de Llibres, optaré per recomanar noms d’artistes que admire. No importa per on s’adentreu en la seua obra, sempre encertareu. És el cas de Joe Sacco o Joann Sfar, també el d’Albert Monteys (especialment els volums de la increïble saga ‘Univers!’), Clara i Olivia Cábez, María del Castillo, Alfonso Zapico, el surrealisme de David Sánchez, l’èpica del dibuix de David Rubín, Ulli Lust (‘La mujer como lo humano’ és especialment impactant), Keiler Roberts, Paula Cheshire (‘El duelo’, publicat per l’editorial valenciana Fandogamia és una obra mestra) o Sento, el treball més recent del qual s’anomena ‘Días sin escuela’, realizat amb Elena Uriel, però la seua carrera és farcida d’obres valuoses.
