Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Control ferroviarioTiempo FallasJoan RomeroNou MestallaCatalá desoye AVLEmbalse ContrerasMultas buñuelosFallas València 2026Mascletaes y castillos Fallas
instagramlinkedin

Papers de primavera

Lluís Meseguer

Lluís Meseguer

València

Començava fa uns dies quasi la primavera, prop ja de les Festes de la Magdalena de Castelló, i de les Falles de ciutats i pobles valencians, llegint un periòdic que venia a confirmar l’assassinat de més de 40 xiquetes d’un col·legi de la ciutat de Minab, a l’Iran, i segurament de l’assassí president Ali Khamenei, que de fa un temps hi estava reprimint feroçment protestes de dones i joves estudiants. Després, vaig caminar cap al Museu de Belles Arts, a les exposicions de vinyetes de còmics del jove Nadar sobre la naturalesa i la joventut, i de quadres de Paolo de san Leocadio, com el de la Mare de Déu amb l’Infant i sant Joanet, acompanyats d’unes explicacions sobre la materialitat alegre i la innovació lluminosa d’aquell temps del nostre renaixement...

Uns dies abans, la ciutat havia rebut, dins el Festival literari Castelló Negre, a l’escriptor gallec Manuel Rivas. Després de saludar la vesprada amb una caragola de l’Atlàntic, llegí un poema, i anà al gra de la idea del poemari O que fica fóra, allò important que és desplaçat i ignorat, començant per la natura i la pau: i nosaltres, desterrats a la perifèria del món. I s’obrí en l’ambient la seua memòria infantil fundacional, i la del seu país emigrant, i de les seues denúncies del contraban i la droga, i de la fossa atlàntica de Galícia, convertida en cementiri radiactiu. I de les moltes paraules gallegues referides a la boira, i de l’aura de les persones i les paraules rebels i resistents. I de l’illa inexistent, la Null island, representada per una boia del golf de Guinea a coordenada de 0 graus, on es troben l’Equador i el meridià 0, que per cert, passa per Castelló, a un quilòmetre d’on l’emoció s’escoltava.

Noticias relacionadas

L’acte va acabar amb un obsequi institucional a l’homenatjat: una lepisma saccharina, o siga, un “peixet de plata”, l’únic ésser que s’alimenta de paraules, perquè li agraden el paper, la cel·lulosa, la roba, la cola d’enquadernació dels llibres... Es va emocionar Rivas, i jo vaig pensar en el seu llibre Os libros arden mal, un dels millors sobre el cop d’Estat criminal de Franco del 1936, que comença amb una crema de llibres a la dàrsena d’A Coruña. Dic jo si els “peixets de plata” també foren assassinats allí, com ara als periòdics, i els còmics, i els quadres, i els quaderns de les xiquetes assassinades a l’Iran.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
  2. La Generalitat compra en una subasta por 120.000 euros el óleo 'El matador Pepillo' de Zuloaga para el Museo de Bellas Artes de València
  3. Venden por 2,1 millones el bloque de viviendas del que intentaron desahuciar a un enfermo con cáncer
  4. València pide empatía en Fallas: el pañuelo verde para proteger a los perros del ruido de petardos
  5. El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel
  6. El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
  7. La primera pieza de la falla municipal llega tras una Cabalgata del Ninot que se muere
  8. Un juzgado anula la subida del 35% del IBI en Sueca por no aplicar antes otras medidas para paliar el déficit

Papers de primavera

Gabriel Rufián, al fondo a la izquierda

Gabriel Rufián, al fondo a la izquierda

Instan a Sagunt a reclamar judicialmente a la APV las inversiones pendientes

Instan a Sagunt a reclamar judicialmente a la APV las inversiones pendientes

Petrés proyecta un recinto festivo al aire libre

Petrés proyecta un recinto festivo al aire libre

Clara Estrems, valenciana en Omán: “Hay una normalidad rara, todo el mundo está pendiente del móvil”

Clara Estrems, valenciana en Omán: “Hay una normalidad rara, todo el mundo está pendiente del móvil”

Ocho años de cárcel para el patrón de una patera en la que murieron cinco inmigrantes

Ocho años de cárcel para el patrón de una patera en la que murieron cinco inmigrantes

Servicios Sociales deja en el aire un centenar de plazas en viviendas tuteladas para personas migrantes

Servicios Sociales deja en el aire un centenar de plazas en viviendas tuteladas para personas migrantes

Alojamientos y formación para "comenzar una nueva vida": así vendía el alemán en prisión por abusos su 'proyecto' para jóvenes en la Canal

Alojamientos y formación para "comenzar una nueva vida": así vendía el alemán en prisión por abusos su 'proyecto' para jóvenes en la Canal
Tracking Pixel Contents