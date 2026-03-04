Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca ReginaLluvia ValenciaFallas vientoFuerzas ArmadasValencia CFVuelos internacionalesMolestias el RomaníPrecio gasóleoMurciélagos SaforOfrenda horarios
instagramlinkedin

Catalans i balears

Acte de presentació del Diccionari català valencià balear, que tingué lloc a l'Ajuntament de València en 1951 JDC

Acte de presentació del Diccionari català valencià balear, que tingué lloc a l'Ajuntament de València en 1951 JDC / Levante-EMV

Rafael Roca

Rafael Roca

València

El projecte de decret del Consell per a modificar el currículum de Batxillerat que elimina del temari els escriptors/es originaris de Catalunya i les Illes Balears –ja que adscriu l’estudi literari al territori i no a la llengua– entra en flagrant contradicció amb la pràctica cultural que, des de meitat segle XIX i fins a la Transició, varen impulsar entitats polítiques com l’Ajuntament i la Diputació de València, i cíviques com Lo Rat Penat i el Centre de Cultura Valenciana.

Així, cal recordar que, en 1859, el mallorquí Marià Aguiló i el barceloní Víctor Balaguer varen jugar un paper fonamental en l’impuls de la Renaixença valenciana. També, que en maig de 1882 una trentena d’autors valencians, catalans i balears realitzaren una visita conjunta als monestirs cistercencs de Poblet i Santes Creus i a les ciutats de Valls i Tarragona. En 1885 el valencià –de Ciutat Vella, concretament– Vicent W. Querol presidí els Jocs Florals de Barcelona. I en febrer de 1886 Lo Rat Penat dedicà un magne homenatge al poeta català Jacint Verdaguer que fou qualificat com el més «digne» i «mereixent» que mai no haguera organitzat la societat cultural.

En octubre de 1906 els escriptors Teodor Llorente, Lluís Fullana i Faustí Barberà enarboraren la representació valenciana en el I Congrés Internacional de la Llengua Catalana. En juliol de 1909 una expedició integrada per 333 mallorquins –encapçalats per Miquel Costa i Llobera i Maria Antònia Salvà– desembarcà en la ciutat del Túria per a visitar l’Exposició Regional i homenatjar la poesia valenciana. En gener de 1916 l’historiador i canonge de la Catedral de València, Josep Sanchis Sivera, fou nomenat membre de l’Institut d’Estudis Catalans. En desembre de 1951 tingué lloc, a l’Ajuntament de València, la presentació del Diccionari Català-Valencià-Balear d’Alcover-Moll. I en març de 1960 el Teatre-Estudi de Lo Rat Penat escenificà l’obra «Els condemnats», del mallorquí Baltasar Porcel.

Noticias relacionadas

Hi ha més documentació històrica a desclassificar i explicacions a donar, per descomptat. I caldria que els polítics que han impulsat un decret que trenca amb una praxi cultural centenària aclariren d’on prové, i a quines causes i interessos obeeix, la seua aversió envers els autors catalans i balears. Perquè, si alguna cosa resulta evident, és que no deriva de cap tradició mínimament genuïna del nostre poble.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
  2. La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
  3. El Valencia CF y el Ayuntamiento ganan el litigio a Libertad VCF: el Nou Mestalla será legal tras el fallo judicial
  4. María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
  5. Vecinos de El Romaní denuncian que llevan 'un mes sin dormir' por los reductores de velocidad de la carretera
  6. El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
  7. El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel
  8. El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad

Lluís Miret: Sembrador de lectures amb vocació de futur

Lluís Miret: Sembrador de lectures amb vocació de futur

El bosque, arrasado: la Fiscalía ya investiga el estrago en la costa virgen de Benissa

El bosque, arrasado: la Fiscalía ya investiga el estrago en la costa virgen de Benissa

Las obras de rehabilitación de las 139 viviendas de la calle Safor de Gandia finalizarán en junio

Las obras de rehabilitación de las 139 viviendas de la calle Safor de Gandia finalizarán en junio

Rob Jetten, de piel gruesa

Rob Jetten, de piel gruesa

Segart dirá adiós al tráfico rodado por el pueblo tras siete años de espera

Segart dirá adiós al tráfico rodado por el pueblo tras siete años de espera

Nostalgia de las 'tradwife': cuando ellas también viran a la extrema derecha

Nostalgia de las 'tradwife': cuando ellas también viran a la extrema derecha

Las quejas por el bus Sagunt-Valencia caen a su nivel más bajo en seis meses

Las quejas por el bus Sagunt-Valencia caen a su nivel más bajo en seis meses

Las Corts debate los privilegios de los expresidents con los focos sobre Mazón

Las Corts debate los privilegios de los expresidents con los focos sobre Mazón
Tracking Pixel Contents