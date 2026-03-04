Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Feliu Ventura torna amb ‘Tot el que hem guanyat perdent’ cantant que allò personal és polític

El cantant xativí descobreix una sonoritat renovada, que integra una base electrònica en el seu conegut pop-folk acústic

Portada del disc

Portada del disc / Levante-EMV

María Bas

València

Després de quatre anys de pausa als escenaris, Feliu Ventura torna amb Tot el que hem guanyat perdent, un nou disc que reafirma la seua veu compromesa i poètica i reivindica que “allò personal és polític”. Un treball que combina la mirada crítica i tendra que sempre ha caracteritzat el cantant amb una sonoritat renovada, on conviuen l’arrel pop-folk amb noves textures electròniques. El disc es publicarà el 6 de març, després del llançament el passat 26 de febrer del primer single i videoclip que dona nom al treball.

Les cançons parlen de la pèrdua en les seues múltiples formes, però també d’esperança que neix dels desencerts i les derrotes, i sobretot no s’instal·la en la nostàlgia. El disc explica també el desig de perdurar, de projectar-se amb els altres cap al futur i de continuar imaginant vides compartides malgrat les renúncies i les ferides. El treball gaudeix d’un nou productor, Genís Ibáñez, que aporta la nova sonoritat quasi cinematogràfica.

Amb Tot el que hem guanyat perdent, Feliu Ventura signa un disc madur, que ja tocava. Un viatge col·lectiu on la cançó torna a ser eina de transformació, d’abraçada i cura, i on perdre es revela també com una manera —potser necessària— de guanyar.

TEMAS

