Feliu Ventura torna amb ‘Tot el que hem guanyat perdent’ cantant que allò personal és polític
El cantant xativí descobreix una sonoritat renovada, que integra una base electrònica en el seu conegut pop-folk acústic
Després de quatre anys de pausa als escenaris, Feliu Ventura torna amb Tot el que hem guanyat perdent, un nou disc que reafirma la seua veu compromesa i poètica i reivindica que “allò personal és polític”. Un treball que combina la mirada crítica i tendra que sempre ha caracteritzat el cantant amb una sonoritat renovada, on conviuen l’arrel pop-folk amb noves textures electròniques. El disc es publicarà el 6 de març, després del llançament el passat 26 de febrer del primer single i videoclip que dona nom al treball.
Les cançons parlen de la pèrdua en les seues múltiples formes, però també d’esperança que neix dels desencerts i les derrotes, i sobretot no s’instal·la en la nostàlgia. El disc explica també el desig de perdurar, de projectar-se amb els altres cap al futur i de continuar imaginant vides compartides malgrat les renúncies i les ferides. El treball gaudeix d’un nou productor, Genís Ibáñez, que aporta la nova sonoritat quasi cinematogràfica.
Amb Tot el que hem guanyat perdent, Feliu Ventura signa un disc madur, que ja tocava. Un viatge col·lectiu on la cançó torna a ser eina de transformació, d’abraçada i cura, i on perdre es revela també com una manera —potser necessària— de guanyar.
- Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
- La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
- El Valencia CF y el Ayuntamiento ganan el litigio a Libertad VCF: el Nou Mestalla será legal tras el fallo judicial
- Vecinos de El Romaní denuncian que llevan 'un mes sin dormir' por los reductores de velocidad de la carretera
- Aplazado el acto fallero de las Fuerzas Armadas por segundo año consecutivo
- El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
- Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
- El transporte por carretera prevé que el gasóleo podría encarecerse más de 20 céntimos