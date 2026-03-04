El Palau de la Música se suma al 8M amb un concert de l’Orquestra de València dirigida per Virginia Martínez i obres de Consuelo Díez i Georgina Derbéz
Destaca l’estrena a Espanya del Dobleconcert per a flauta i pianodeGeorgina Derbéz en el qual intervindran la flauta Clara Andrada i el pianista Alberto Rosado
El Palau de la Música se suma a la celebració del 8M amb un concert extraordinari, el dijous 5 de març, a les 19.30 hores, en la Sala Iturbi, sota la batuta de la directora murciana Virginia Martínez. El concert, integrat en el Festival Compositores a Escena, inclou obres de les compositores Consuelo Díez i Georgina Derbéz, així com de Piotr Ilitx Txaikovski i comptarà amb la participació com a solistes de la flautista Clara Andrada i el pianista Alberto Rosado.
Prèviament, a les 18.15 hores, hi haurà una xarrada prèvia al concert protagonitzada per les compositores i la directora, amb entrada lliure fins a completar aforament.
La subdirectora de Música, Nieves Pascual, diu que «este concert extraordinari constituïx una oportunitat per a acostar-se a un repertori que amplia la mirada del públic i celebra la creació musical femenina, en el marc d’una programació que reivindica el talent i la igualtat als escenaris».
El programa s’obrirà amb La geometria de l’aigua, de Consuelo Díez, compositora, docent, gestora cultural i directora de festivals. Es tracta d’una obra per a orquestra de corda que interpretarà per primera vegada l’Orquestra de València. Naix d’un encàrrec de Tomás Garrido, a qui la compositora dedica la partitura juntament amb el compositor Tomás Marco. En esta composició, Díez explora els comportaments físics de l’aigua com a model generatiu d’una música capaç d’estructurar-se de manera tan exacta com canviant.
A continuació, s’oferirà el Doble concert per a flauta, piano i orquestra de la compositora mexicana Georgina Derbéz, i que constituïx la seua estrena a Espanya. L’obra, segons l’autora de les notes al programa, la musicòloga Sakira Ventura, «es desenvolupa en un sol moviment en què la compositora explora el diàleg entre dos instruments de naturalesa tan distinta, creant un equilibri sonor que oscil·la entre la col·laboració i el contrast. Les textures tímbriques i el tractament orquestral revelen la mestria de Derbéz en la fusió de colors instrumentals, construint un discurs musical de notable cohesió».
Els solistes seran Clara Andrada, flauta solista de la Frankfurt Radio Symphony Orchestra i de la Chamber Orchestra of Europe, i Alberto Rosado, reconegut especialista en música contemporània i membre del Plural Ensemble.
En la segona part, el públic podrà escoltar la cèlebre Simfonia núm. 4 en Fa menor, op. 36 de Piotr Ilitx Txaikovski, estructurada en quatre moviments i caracteritzada per la seua intensitat expressiva i riquesa orquestral. Composta entre 1877 i 1878, està dedicada a la mecenes Nadezhda von Meck i representa un dels moments culminants del simfonisme romàntic.
- Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
- La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
- El Valencia CF y el Ayuntamiento ganan el litigio a Libertad VCF: el Nou Mestalla será legal tras el fallo judicial
- Vecinos de El Romaní denuncian que llevan 'un mes sin dormir' por los reductores de velocidad de la carretera
- Aplazado el acto fallero de las Fuerzas Armadas por segundo año consecutivo
- El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
- Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
- El transporte por carretera prevé que el gasóleo podría encarecerse más de 20 céntimos