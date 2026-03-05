El Conservatori José Iturbi celebra el 8M interpretant un repertori compost per dones
El divendres 6 de març, la sala José Roca del centre oferirà una actuació especial en el marc del XII Cicle Compositores a les Aules. La professora d'Història de la Música, Rosana Pons Server, ha sigut l'encarregada d'organitzar aquest concert on participa l'alumnat i el professorat
El Conservatori Professional Municipal de Música José Iturbi se suma a la celebració del 8M, Dia Internacional de les Dones, amb un concert especial que s'oferirà demà divendres, 6 de març, a la Sala Roca del centre. Alumnes de les diferents modalitats de cant i instrument que oferix el conservatori, acompanyats pels seus professors i professores, oferiran una actuació dedicada a la música composta per dones, que s'emmarca en el Cicle “Compositores a les Aules”, un projecte de l'Asociación Mujeres en la Música (AMM) amb el qual col·labora el Conservatori des de l'any 2019, i que enguany arriba a la XII edició.
El concert començarà a les 19.30 hores, organitzat per la professora de l'assignatura d'Història de la Música, Rosana Pons Server, i permetrà gaudir de les actuacions d'estudiants i professorat del conservatori en la modalitat de solistes, duos, conjunts de cambra i orquestra. El programa arrancarà amb l'actuació del conjunt de percussió del centre, que acompanyarà l'actuació especial de la Coral Juan Bautista Comes, la qual cantarà quatre cançons pels grups corals de Cantata i Rondó. Serà una ocasió especial perquè inclourà la participació d'antics coralistes que han estat convidats a prendre part en esta iniciativa, en coincidència amb l'any en què se celebra el 70é aniversari de la formació polifònica.
El programa continuarà amb un repertori de 13 peces clàssiques, en este cas de caràcter instrumental. Són obres de diferents èpoques, des del segle XVIII fins a l'actualitat, creades per compositores, entre elles les valencianes María Teresa Oller i Matilde Salvador, juntament amb noms també consolidats ja en la història de la música, com Maddalena Lombardini, Amy Beach, Marina Dranishnikova, Marie Jaëll, Mel Bonis, Cécile Chaminade, Kaija Saariaho, Marie Dare, Florence Beatrice Price, i Anna Amalia de Prússia, i compositores encara vives, com Eleanor Daley, Elaine Hagenberg o Marie Lavandera.
L'accés serà gratuït fins a completar l'aforament, i el concert tindrà una duració aproximada de 90 minuts.
- Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
- Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
- El precio de compra del diésel aumentará doce céntimos por litro y el de gasolina seis
- El transporte por carretera prevé que el gasóleo podría encarecerse más de 20 céntimos
- El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana designa a los magistrados que deliberarán sobre la petición de investigar a Carlos Mazón por la dana de València
- Derriban tres naves históricas de Giorgeta para construir una residencia de estudiantes
- La jueza de la dana, sobre el abogado que la recusa: “Es comprensible la frustración del letrado por su nulo éxito, pero no el torrente de descalificaciones hacia mi persona”