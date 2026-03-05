Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pegar malament

Lluís Mesa

Lluís Mesa

València

Actuem amb la intenció que res ens perjudique. Però, a voltes, les coses ixen de sobte molt tortes. Hi ha una locució verbal que definix la situació, independentment de la causa per la qual vinga. Es tracta de: pegar malament. La pronunciem quan hi ha accions que ens produïxen efectes perjudicials o mala impressió.

Sincerament, com he expressat alguna volta, el debat sobre l’accentuació del topònim València, en el context actual, em pega malament. Tinc clar quina és la pronunciació genuïna i natural. La continuaré fent. Es demostra, una vegada més, que la valencianitat disfruta de l’estètica i del conflicte, abans que de la unitat. Caldria preguntar-se si s’ha d’introduir en la mateixa discussió la tornada de la versió castellana de la denominació. De veres hi ha algú que en tot l’Estat no sàpia quina capital autonòmica és València, si va acompanyada d’un accent? El fet d’accentuar la ciutat, més enllà de posar-lo tancat o no, provoca l’efecte beneficiós de diferenciar el Cap i Casal d’uns altres municipis espanyols que es diuen de la mateixa manera.

Mentrimentres es remata l’escriptura d’este article, em faig sabedor de la mort del periodiste Fernando Ónega. M’entristix. Em pega malament. Recorde les vegades que he escoltat en la ràdio eixa veu pausada, conciliadora i gallega. Sempre m’ha agradat fer-ho, independentment que estiguera d’acord o no amb el que deia. La seua oratòria creava l’atmosfera necessària per a escoltar els continguts que explicava. Trobe a faltar la tranquil·litat en la manera d’expressar i d’enumerar argumentacions.

Estos dies repasse la biografia de la valenciana Amèlia Alegre. Fou la dona que va encapçalar la revolta de les subsistències a Barcelona l’any 1918. Defengué amb insistència, solidaritat i bondat una revolució exclusiva de dones. Nasqué a Estivella. Em pega malament que no siga reconeguda com toca en terres valencianes i a Catalunya. També el fet que esta acció d’apoderament estiga esborrada de la història oficial. Solament m’alegra que les besnetes Carmen i Imma l’hagen recuperat a través d’un llibre. També m’il·lusiona que es presente esta setmana en el seu poble de naixement. Quantes Amàlies necessitem recuperar perquè el paper de la dona en la història siga més ben valorat?

En definitiva, siguem previsors i previsores. Si està en les nostres mans, evitem que cap cosa puga pegar malament. La mala impressió ferix el cor i colpeja el cap.

