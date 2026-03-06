La claraboia
L’home que lladrava als gossos
El talent de Malaparte sobreïx amb la descripció de la bellesa dels paisatges, a pesar de la desesperació, de la immundícia, d’ensumar l’olor de la mort com una veu que canta, com una veu que crida.
A les portes d’un hotel, de matinada, o sobre un pont del riu Sena, a París, o des de la terrassa de sa casa, a l’illa de Capri, un home lladra a la lluna davant l’estupefacció dels veïns. Els gossos responen i els veïns es queixen per l’aldarull. Han d’intervindre els carrabiners. L’home és, amb pseudònim, Curzio Malaparte, en realitat Kurt Erich Suckert (Prato, 1898, Roma, 1957), un escriptor estrafolari, contradictori, ambigu, polèmic, culte, amb una vida ideològica plena de vaivens, del feixisme al comunisme. Però, això sí, un escriptor extraordinari. Cal llegir el deliciós capítol Fuster i els gossos del crític Xavier Pla (Girona, 1966) del magnífic llibre El soldat de Baltimore (Lleonard Muntaner editor) per a comprendre una mica l’abast del personatge.
Malaparte fou un gran escriptor, desconegut ara per ara, encara que el mateix Joan Fuster ja el va citar en el Diccionari per a ociosos, en la V, de vici, per cert. L’editorial Segona Perifèria ha traduït al català, amb traducció d’Anna Casassas, una de les seues obres més conegudes, La pelle (La pell). La novel·la conta les experiències de Malaparte en arribar a Nàpols amb les forces aliades com a corresponsal de guerra i oficial d’enllaç l’any 1943.
Experiències que semblen un film del mateix David Lynch: espectrals, fantasmagòriques, cíniques, entre la misèria, el sofriment, l’horror i la bellesa, però, per damunt de tot, un colpidor humanisme més enllà de les convencions socials. És el talent dels escriptors que saben convertir sense por ni mitges tintes les paraules en aparells de ressonància magnètica de les misèries i les grandeses dels humans. La figura de Malaparte emergeix ara davant tanta estultícia, tanta banalitat disfressada de literatura, tanta deixalla narcisista.
L’escenari de Nàpols que descriu en La pell és veritablement fantasmagòric: nanes que fan de prostitutes, infants que es venen com a esclaus, aristòcrates celebrant estanys ritus homoeròtics, geperuts que fan riure a les dones que es venen als soldats americans, famílies desesperades que venen les filles als soldats, el groller espectacle de la verge de Nàpols, les perruques roses per als soldats negres... Tanmateix, el talent de Malaparte també sobreïx amb la descripció de la bellesa dels paisatges, a pesar de la desesperació, de la immundícia, d’ensumar l’olor de la mort com una veu que canta, com una veu que crida. Comptat i debatut: una lectura molt recomanable en els temps que corren.
