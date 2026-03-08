La Banda Simfònica de Dones de la FSMCV: música, talent i referents en el 8M
El projecte de la Federació suma enguany el suport de Cajamar per a visibilitzar el talent femení de les societats musicals. Celebra el Dia Internacional de la Dona amb un concert especial a Gandia
La Banda de Dones de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana culminarà la seua gira hui 8 de març al Teatre Serrano de Gandia (17:00 hores), coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de la Dona. El concert suposarà el punt final d’un projecte que, any rere any, s’ha consolidat com un espai de visibilització, trobada i creixement artístic per a les dones de les societats musicals valencianes. Este any, a més, la gira de la formació compta amb el patrocini de Cajamar.
Per a la presidenta de la FSMCV, Daniela González, el valor del projecte és evident: «La Banda Simfònica de Dones és molt més que una formació musical: és un espai on es visibilitza el talent femení de les nostres societats musicals i on es generen referents per a les noves generacions».
Celia Torá, directora de l'actual gira, ha construït de nou un repertori format per obres compostes per dones, posant en el centre la creació femenina dins del repertori per a banda. «La formació compleix un paper fonamental com a altaveu del talent i de l'ofici de les dones en la música valenciana, intèrprets, compositores, directores i també, gestores culturals», apunta Torá, remarcant que «projectes com este normalitzen el que durant molt de temps no s'ha vist, com una dona directora».
Un projecte que crea comunitat
La directora assenyala la generació de referents com a vocació clau de la Banda Simfònica de Dones: «Si aconseguim que més xiquetes seguisquen este camí amb naturalitat, sense límits autoimposats i amb referents clars, el projecte ja haurà complit una part essencial de la seua missió».
En eixe sentit, la unitat reuneix intèrprets procedents de diferents societats musicals de la Comunitat Valenciana. Entre les històries que sorgeixen dins del projecte hi ha també relacions que travessen generacions, com la de Verònica Negre Pujante i la seua filla Sara Pérez Negre, que participen juntes en la banda. «Ens vam inscriure ja fa tres anys perquè a ma mare li feia molta il·lusió. Pensem que és necessari este projecte. Seguirem molts anys», apunta la filla.
«Si aconseguim que més xiquetes seguisquen este camí, la Banda Simfònica de Dones haurà complit una part essencial de la seua missió»
«Quan començàrem a vindre a la Banda es feien tres concerts a l'any, i ara en tenim cinc concerts. Això significa estar més en actiu, veure més pobles, veure teatres impressionants, tocar en llocs que no podrien somiar, i tindre una companyonia en altres dones; i disfrutem molt», aporta la mare.
La Banda Simfònica de Dones, que continua creixent gràcies també a entitats que creuen en els valors del projecte com Cajamar, torna a brillar hui damunt de les taules en un concert molt especial.
- Caos en la A-7 por un socavón provocado por la lluvia: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante
- Aemet confirma lo que nadie quiere oír en Valencia: Las Fallas 2026 estarán pasadas por agua
- Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
- La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias
- Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años
- Herida una mujer tras desplomarse las luces de una falla en València
- La Fiscalía pide el archivo definitivo de la causa contra Ribó por la construcción de la Piscina de Alboraia
- La valenciana Comatel invierte hasta 15 millones en la compra de 50 bares