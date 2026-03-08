Literatura i sexe al barroc (I)
La trajectòria de l'èxit, l'oblit, la prohibició i la recuperació dels versos de Francesc Vicent Garcia a Catalunya té un paral·lel -més o menys aproximat- a València, amb la figura del també clergue Pere Jacint Morlà (mort al voltant de 1656) i beneficiat a la parròquia de Sant Martí del cap i casal. Tots dos -cadascú en el seu àmbit geogràfic- podrien ser considerats els dos primers poetes que aplicaren l'estètica del barroc a la seua obra i en la nostra llengua, i la seua fama en vida va ser ben considerable. Si l'èxit assolit per Garcia el podem xifrar clarament en el nombre de manuscrits que conserven la seua obra, en les edicions antigues, en les imitacions, les atribucions de versos a la seua ploma o la invenció d'episodis amb la finalitat de fer-lo protagonista d'acudits i d'astúcies relacionades amb la imatge del clergue espavilat i agut, agent d'una activitat sexual remarcable, a Morlà se'l va considerar l'ànima de qualsevol certamen poètic del seu temps i els poetes que el coneixien invocaven la seua musa, quan volien escriure papers enginyosos i imitant l'agudesa, la gràcia i el toc d'erotisme popular i carnal que podem descobrir de vegades en les seues composicions.
Ara bé: caldria preguntar-nos què contenen aquells versos que els feren tan admirats i llegits i, més tard, tan rebutjats i perseguits. L'humor, la ironia més o menys grossa, l'exabrupte procaç i marcadament sexual, sempre deu haver estat present en la societat en determinats nivells més o menys personals i privats. La sexualitat humana sempre ha estat una bona excusa per fer riure. Ho tenim constatat en la nostra llengua des del Procés de les olives i altres textos per l'estil o, si es vol, des dels versos dels trobadors, quan atacaven algun senyor feudal acusant-lo de sodomita i de ser poc de fiar. Vallfogona i Morlà influïts per la millor literatura que s'elaborava en el seu temps i a la qual ell podia tenir un accés fàcil -la castellana del Siglo de Oro-, i per les modes conceptistes del barroc a Europa, va crear un repertori ingent de versos enginyosos, atractius sovint, descaradament sexuals en altres casos però, segurament, que tenien com a característica més cridanera el fet que no deixaven indiferents els oïdors -i els lectors. Perquè, con bona part de la literatura barroca, aquells seus versos, fins i tot els més sexualitzats -per dir-ho així-, aquells capellans que s'encarregaven de la cura d'ànimes, els pensaven per a ser declamats en davant un auditori al qual potser hores abans provaven d'apartar del pecat, i ara els induïen a oblidar el penediment i la mortificació de la religió, i optant per fer riure, celebrar la vida i el goig de la carn.
