Va de llibres
Grans autors a casa: el Bressol Literari i la importància de les iniciatives de foment lector que descentralitzen la cultura
El IV Bressol Literari que se celebra a Carcaixent i Xàtiva arrenca amb un convidat d’honor com Pierre Lemaitre. Una iniciativa que acosta allò internacional i allò local amb la lectura com a pont entre nosaltres
Francesc Miro
L’any 2013, Pierre Lemaitre va guanyar el premi Goncourt, la distinció més elevada de les lletres franceses, amb la novel·la Ens veurem allà dalt. D’aquest títol va vendre dos milions de còpies solament a França. Ha sigut traduït a més de 40 idiomes, és una estrella internacional. I la setmana passada va presentar la seua nova novel·la, Les belles promeses, culminació d’una saga anomenada Els anys gloriosos, a Carcaixent. Ho va fer en el marc del IV Bressol Literari, el festival literari organitzat per les llibreries Carcaixent i Xàtiva, en col·laboració amb els ajuntaments, entitats i el teixit associatiu d’ambdues localitats. Un festival amb activitats al llarg del mes de març i convidats com Nieves Concostrina, Jesús Pozo, José Luis Sastre, Remedios Zafra, Antonio Monegal, Aurora Luque, Abdelà Taia o Bibiana Collado Cabrera.
Carles Albert Boluda, copropietari de la llibreria Carcaixent, diu que “tots els anys intentem superar-nos i hem tingut coses boníssimes. Però és veritat que cada vegada li hem donat més bombo, tot i que no ho fem sols”. Diu que la visita de Pierre Lemaitre confirma que “tot és possible” si t’ho prens seriosament i que el fet de tindre un autor de talla internacional, li dona a aquesta edició una empenta que no pensen perdre. “Encara que es puga pensar que en un poble aquestes coses no funcionen, doncs sí que funcionen i ho hem demostrat. La gent està supercontenta de tenir el Bressol. I nosaltres també, de veure com la gent ha reaccionat, perquè és supersatisfactori veure com la gent es planifica el calendari, pregunta amb molts mesos d'antelació quins dies celebrarem el festival, fins i tot per a agafar-se dies lliures de la feina”, explica el llibreter.
“D'alguna manera, és una visió de futur”, resumeix. El festival, que va nàixer amb la clara voluntat de descentralitzar el circuit de grans esdeveniments literaris, que absorbeixen els recursos i els noms internacionals, agafa ja les formes d’una cita imprescindible capaç de rivalitzar amb els convidats, signatures i presentacions de grans ciutats com València. I això és important. Per a Carles, el Bressol i les seues quatre edicions demostren que és possible “fomentar la lectura” més enllà de les grans ciutats. “Pensa que en aquests temps és superimportant, perquè aquests tipus de coses creen teixit associatiu, creen cultura al poble i creen vincles com els que s’estableixen entre els escriptors i els lectors”.
Les Places del Llibre, celebrades en ciutats com Alacant i València, però també en Picassent, Gandía i Montcada, així com festivals com el Bressol Literari, el Festival de Novel·la Històrica de Torrent o la Poefesta d’Oliva, que ha dut a la ciutat de la Safor noms internacionals com Gioconda Belli, Lebogang Mashile o Jeannette L. Clariond, certifiquen l’interés de les persones que no viuen a gran capitals de tindre esdeveniments literaris de talla a casa. Alicia Sellés, presidenta de la Fundació FULL pel Llibre i la Lectura, coincideix en assenyalar la importància d’aquests esdeveniments. “La descentralització cultural és clau per a l'accessibilitat i la participació cultural. Projectes com la Plaça del Llibre intenten trencar aquesta dinàmica portant autors, editorials i activitats a ciutats i pobles on sovint no arriben aquests esdeveniments”, explica. “Quan fins i tot pobles menuts com Llucena, acullen la Plaça del Llibre, es demostra que hi ha un públic lector actiu fora de la capital i que la cultura literària pot arrelar en molts altres llocs. El futur passa per consolidar una xarxa d'esdeveniments literaris repartits pel territori, perquè la literatura valenciana, la producció valenciana, no siga un fenomen de capital, sinó de país”, conclou.
