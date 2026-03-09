Va de llibres
Qüestionari d’Encarna
Bibliotecària de Quatretonda
L-EMV
1. El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca
'Noruega' (Premi Lletraferit de Novel·la 2020) de Rafa Lahuerta Yúfera
2. L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat
'Endevina quant t’estimo SOC AQUÍ! Un Llibre amb titella'. El vam regalar als benvinguts a la biblioteca i va ser un encert.
3. Un llibre que recomanes per a club de lectura
'Les absències' d’Irene Klein Fariza. El vam treballar al Club de lectura de la Biblioteca amb la seua escriptora i vam quedar encantades amb ella i els seus relats.
4. Un llibre valencià que sempre recomanes
Qualsevol de l’escriptora Isabel-Clara Simó, tots em pareixen molt interessants.
5. Quin llibre estàs llegint ara mateix?
'Contar BiblioPOP, festejar biblioteques'. Una idea original de la Biblioteca de l’ETNO.
6. Quina és la primera lectura que recordes?
'La plaça del diamant' de Mercè Rodoreda, encara que la seua primera lectura res es pareix amb les lectures de més major.
7. Lliges més d’un llibre a la vegada?
Quasi sempre no. Però de tant en tant, per curiositat alguna volta és així.
8. Quin és el teu lloc preferit per a llegir?
El silló de la sala d’estar de ma casa, amb eixa llum i confort que es respira, sempre que puc.
9. Una frase que recordes de les teues lectures.
'Un Llibre i un llapis pot canviar el món', de Malala Yousafzai
10. Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?
No en tinc un preferit en tinc uns quants que em pareixen interessants.
11. Quin gènere t'agrada més?
No es tracta de gèneres, quan algun relat t’agrada.
12. Quina és la teua editorial de referència?
En tinc més d’una, però les més habituals valencianes són Bromera, Sembra i Andana. Les habituals castellanes serien Libros del Asteroide, Salamandra i Planeta.
13. La teua biblioteca personal està organitzada?
Hi ha un canvi de lloc important i està en caixes classificada.
14. De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?
Seria mestra sense cap dubte, de fet és lo que vaig estudiar de jove.