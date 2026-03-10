Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mascletà hoyFalleras mayores 8MMontaje falla municipalDirecto FallasTiempo FallasAlerta amarilla fallasGrupo FerreroExplotación apícola Picassent
instagramlinkedin

Ja estem en Falles!

M'agrada la festa en la totalitat: la indumentària, artesania al servici de la bellesa; la pirotècnia. I què em diuen del monument? L'equilibri, la imaginació desbordant, els detalls dels ninots... Tot per a l'exhibició d'uns pocs dies

Immaculada Cerdà

Immaculada Cerdà

València

Ho sé perquè el meu altre poble, València, ja fa olor d'oli refregit només aplegue a l'Estació del Nord i em reben fumejant les dos parades de bunyols i xurros que any rere any ens recorden que les carabasses són només decoració com si foren attrezzo de Halloween.

Les Falles m'encanten! M'agrada la festa en la totalitat: la indumentària, artesania al servici de la bellesa; la pirotècnia, dec a la gent del CRE-València (Consumidors Reconeguts com a Experts) haver-me contagiat del verí del foc: les mascletades, els castells, les despertades..., des que em feren tirar de la corda en una cordà a Corbera, tot em fa goig! I què em diuen del monument? L'equilibri, la imaginació desbordant, els detalls dels ninots... Tot per a l'exhibició d'uns pocs dies, nascuts per a ser aliment del foc. I el que més m'agrada: la crítica, l'enginy i la gràcia en la poesia, en l'explicació de la falla i els articles del llibre, l'únic que quedarà després de la nit de la cremà.

I no sent membre de cap comissió, no ho he sigut mai, dic que sí a moltes invitacions per a escriure en llibres de falla i em sent recompensada només amb el fet que t'òbriguen les portes del casal. "El goig de la paraula i tots a la mateixa taula", com resa el vers d'Estellés. Però els confesse que cada vegada em fa més por anar a València en Falles. Cada any mire d'agafar-me vacances i no haver d'anar a treballar després de la plantà. I no crec que els resulte difícil endevinar per què. Trens a rebentar des de bon matí; carrers estrets per on passe per a anar a la Diputació de gom a gom de turistes; carrers tallats pels envelats que posen els casals; preus desorbitats de l'hostaleria... Em refugie, igual que la majoria dels meus companys de treball, en els pocs forns que queden oberts de tota la vida per a prendre un café. Adreces de bunyoleries amb bunyols de carabassa circulen, com la rosa de paper, de mà a mà secretament.

Noticias relacionadas

La setmana que ve no em trobaran per València, aniré a Alzira, a Carcaixent, a Cullera... veuré totes les falles del meu poble. València ha perdut la batalla contra la turistificació i les Falles no poden ser només per als forasters. Créixer no significa sempre prosperar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents