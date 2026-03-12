Opinió
"Canviar el xip", també en l'AVL
Els nous acadèmics tenen uns bons currículums i estan preparats per a ocupar l’il·lustre càrrec. Però, trobe que l’esperit d’aquell consens inicial s’ha perdut en gran part.
Ens encabotem a mantindre els pensaments. És important ser fidel amb els valors personals. No obstant això, no hem de tindre por a evolucionar. Cal adaptar-se a les situacions. Per a recordar-nos la possibilitat, tenim la locució verbal canviar el xip. Indica que transformem la forma de pensar o actuar i que s’adeqüem a una nova situació. L’expressió no és excessivament antiga. Este element de la microelectrònica va sorgir en els anys 70 de segle passat.
Recentment, s’ha produït l’elecció dels nous acadèmics de l’AVL (Acadèmia Valenciana de la Llengua) per cooptació. Les persones triades tenen uns bons currículums. Sens dubte, estan preparades per a ocupar l’il·lustre càrrec. Reconec l’estima particular per Sabater i Guinot. Però, trobe que l’esperit d’aquell consens inicial s’ha perdut en gran part. Ja no és prioritària la representació de les diferents sensibilitats lingüístiques. També falten, per exemple, representants relacionats amb diverses disciplines científiques o sectors vinculats amb la llengua. La sensació és que l’organisme estatutari, constituït amb persones molt qualificades, s’allunya de la societat. No té massa trellat que un ens públic siga elegit exclusivament pels seus components. El sistema no fomenta l’autèntica renovació de parers i idees. Propicia l’endogàmia. Curiosament, el diccionari de la institució no arreplega l’accepció de la paraula, entesa com el rebuig a l’entrada de persones alienes als membres d’una institució. Així que, sense imposicions i amb respecte, cal canviar el xip.
La subvenció de la Generalitat dedicada a la promoció del valencià en els llibrets de falla no passa pel millor moment. La tardança de la convocatòria no ha sigut positiva. El fet que 10 juntes locals i un centenar de comissions hagen protestat significa que cal canviar el xip. Des de fa anys, n’està pendent una bona reforma.
Hi ha determinades actituds per part dels polítics que caldria castigar amb la llei. No podem esperar, en democràcia, que tinga a bé dimitir un càrrec públic quan censure un acte començat. L’exemple del que ha fet una regidora de Collado Villaba és impresentable. La companyia valenciana “Xana Teatre” no mereix el que li ha passat. En conec el director, Xavi Navarro. Sé del seu bon treball. S’ha de canviar el xip perquè la legislació ho pene.
En definitiva, canviar el xip no és renunciar al que som sinó adaptar-nos a la realitat i evolucionar. L’exercici de pensar no reconeix l’immobilisme.
