La Filmoteca Valenciana projecta tres documentals fallers dels anys trenta del segle XX

Les projeccions de 'Fallas, 1932', 'Fallas de Valencia' i 'Valencia celebra sus fiestas de las Fallas', rodats entre 1928 i 1932, inclourà l’acompanyament musical al piano del mestre Arcadi Valiente

La Filmoteca Valenciana projecta tres documentals fallers dels anys trenta del segle XX / Levante-EMV

María Bas

València

La Filmoteca Valenciana projecta aquest divendres 13 de març, a les 18:00 hores i en sessió única, un programa de tres documentals de temàtica fallera, amb motiu de la celebració de les Falles. La projecció d’estos tres documentals muts, rodats entre 1928 i 1932, inclourà l’acompanyament musical al piano del mestre Arcadi Valiente. Les tres cintes han sigut recuperades i conservades per l’Arxiu Fílmic de la Filmoteca Valenciana.

Entrada gratuïta

La sessió, amb entrada gratuïta, serà presentada al públic per l’historiador i delegat d’arxiu de la Junta Central Fallera, Javier Mozas Hernando, i la cap de Recuperació de la Filmoteca Valenciana, Inma Trull. El director general de l’Institut Valencià de Cultura, Álvaro López-Jamar, ha assenyalat que “abans del parèntesi en la programació amb motiu de les Falles, la Filmoteca Valenciana projecta una sessió especial amb tres pel·lícules quasi centenàries sobre les festes falleres, recuperades i conservades per l’Arxiu Fílmic de la Filmoteca Valenciana”.

“L’objectiu d’esta projecció és donar a conéixer el patrimoni audiovisual valencià i les pel·lícules que es conserven en el nostre arxiu fílmic”, ha afegit.

La Filmoteca Valenciana projecta tres documentals fallers dels anys trenta del segle XX

Els tres documentals

Trobat per Calixto i Eduardo Alban en la casa familiar de la localitat gallega de Fornelo de Montes, 'Fallas, 1932' és un fragment recentment recuperat i digitalitzat, que arreplega diverses imatges de la festa en la Segona República, sense autoria clara.

Amb una duració de 13 minuts, 'Fallas de Valencia' reunix fragments de dos reportatges sobre les Falles de València dels anys 1928 i 1929, en les quals es poden vore imatges de les falles principals i de les premiades, alguns festejos fallers i vistes dels carrers i places del centre de la ciutat de València. Es pot tractar d’una pel·lícula dirigida per Joan Andreu Moragas, cineasta català establit a València.

Amb una duració d’11 minuts 'Valencia celebra sus fiestas de las Fallas' és un reportatge sobre les Falles de 1931, en el qual es contemplen alguns monuments històrics de la ciutat com les torres de Serrans, la Llotja, l’església de Santa Caterina i la torre del Micalet, a més de llocs singulars com la plaça de l’Ajuntament, l’estació del Nord, el carrer de la Pau, el Mercat de Colón i el Mercat Central. Tant 'Fallas de Valencia' com 'Valencia celebra sus fiestas de las Fallas' van ser restaurades per l’Arxiu Fílmic de la Filmoteca Valenciana en 1992 en els laboratoris ISKRA de Madrid.

