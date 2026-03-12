Jonatan Penalba y Urbàlia Rurana cierran el ciclo de ‘Músiques Valencianes’ de Les Arts

El Palau de les Arts Reina Sofía clausura esta semana su ciclo de ‘Músiques Valencianes’, dedicado al panorama musical de la Comunitat Valenciana, con dos nuevas propuestas que reivindican su vigencia y diversidad. El Teatre Martín i Soler recibe este viernes a Jonatan Penalba, una de las voces más potentes y versátiles de la nueva generación del folk valenciano, mientras que la histórica formación Urbàlia Rurana pondrá el broche final el sábado, 14 de marzo (19.30 horas).

Su nuevo trabajo

Jonatan Penalba regresa al mismo escenario donde debutó con el espectáculo de danza Âtman, el comiat de la compañía Ananda Dansa en 2020. El cantante de L’Alcúdia presentará Tarquim, su nuevo trabajo discográfico tras los exitosos De soca-rel (2018), Reversions (2020) y Folk a banda (2023).

Tarquim está formado por piezas de inspiración tradicional con letras escritas para la ocasión y una sonoridad que se aleja del folk para aproximarse al pop. Jonatan Penalba propone un concierto en el que podrán escucharse estilos como la jota, la habanera, el vetlatori, el fandango, el cant de batre, el cant d’estil, el bressol, el bolero o el romance, en el que no faltarán, tampoco, homenajes y artistas invitados.

Urbàlia Rurana. / Levante-EMV

Pionera del folk valenciano

Por su parte, Urbàlia Rurana despedirá la cuarta edición de este ciclo. La formación pionera del folk valenciano y mediterráneo celebra su 35 aniversario con el espectáculo 35 anys i avant!; más que un repaso a su trayectoria, la propuesta es una reafirmación de su compromiso con la música de raíz valenciana y mediterránea y con la cultura popular.

Noticias relacionadas

Desde su fundación en 1990, el grupo se ha reivindicado como una formación referente del folk contemporáneo, fiel a un estilo propio pero con la mirada puesta en un futuro donde la música popular continúa teniendo un papel esencial en la construcción de una identidad cultural.