La claraboia
Artur Heras i Anacleto Ferrer
El treball del catedràtic d’Estètica de la Universitat de València i l’artista plàstic sobre la memòria dels camps de concentració, les guerres i la violència supremacista i xenòfoba és una aposta valenta, colpidora, punyent
Conta el filòsof jueu Emmanuel Levinas que en un camp de concentració alemany on va estar empresonat va aparéixer un gos vagabund que els americans anomenaven Bobby. Cada matí, o en tornar del treball diari, s’acostava a la tanca i saludava amb lladrucs als captius. Per a l’animal eren homes. Tanmateix, per als guàrdies, que van acabar expulsant el gos, no eren persones.
Recorde també la història d’Hurbinek, un “no res”, “un fill de la mort”, una circumstància terrible del camp de concentració d’Auschwitz que conta Primo Levi en La treva. Unxiquet de tres anys que va sobreviure amb les cames atrofiades, primes com dos palets, immòbil, ningú no sabia la seua procedència i, com era d’esperar, morí al cap de poc de temps de ser alliberat.
La memòria dels camps de concentració, les guerres i la violència supremacista i xenòfoba, justament, és la proposta que, de manera brillant, intel·ligent i oportuna, en temps panxacontents i, paradoxalment, de ressorgir de les ideologies intolerants, ha plantejat el catedràtic d’Estètica de la Universitat de València, Anacleto Ferrer, i l’artista plàstic Artur Heras en diverses exposicions artístiques.
En temps de tanta banalitat disfressada de cultura, pura xafarderia visual de caràcter narcisista, el treball d’Heras i Ferrer amb les exposicions a Alemanya i València, a hores d’ara al Centre Octubre de València, és una aposta valenta, colpidora, punyent. Darrere de la presumpta tradició de les tècniques de l’art pop crític, la mirada càustica de les obres d’Heras, la dura ironia, la poderosa empatia, més enllà de l’epidermis visual, escorcolla la pell dels espectadors de les seues obres fins a arribar al pou de l’humanisme més descarnat i autèntic. Més enllà, per descomptat, de qualsevol prurit petulant o afany de postureig plàstic, la sòbria solemnitat de les seues imatges és francament esfereïdora.
- La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
- La tienda 9: el nuevo modelo de Mercadona
- La mascletà en València, en la encrucijada: ¿es hora de cambiar su ubicación para evitar una tragedia?
- Aterriza en Sagunt una constructora en la que se confía para 'dar un empujón' a la oferta de viviendas
- Paiporta advierte de que el traslado de viajeros de Albal a su estación durante las Fallas agravaría el problema de movilidad
- El asesino de Sueca, a su hijo: 'Tranquilo, que no me suicido. Voy al cuartel para pagar en años de cárcel lo que he hecho
- La conversación entre Carlos Corberán y Pepelu antes del penalti ante el Alavés en Mestalla: '¿Quién lo tira?
- Los artistas de Exposición también renuncian a plantar en Sección Especial en las Fallas de València 2027