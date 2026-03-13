L’essència de la música mexicana arriba al Palau de la Musica amb la unió de Roberto Turlo i els solistes de l’Orquestra de Valencia
Interpretaran el Concert per a oboé de Lebrun, destacat compositor del segle XVIII vinculat a la cèlebre Escola de Mannheim
La Sala Rodrigo del Palau de la Música acull demà dissabte, a les 19.00 hores, una nova cita del cicle 'Cambra al Palau' protagonitzada pels Solistes de l’Orquestra de València amb la direcció del mestre mexicà Allen Vladimir, i la participació de l’oboista solista de la formació simfònica, Roberto Turlo. El programa proposa un recorregut musical que combina repertori clàssic europeu amb una immersió en la cultura musical mexicana.
Grans "tradicions virtuoses"
El director del Palau, Vicente Llimerà, ha destacat que "el Concert per a oboé de Lebrun ens connecta amb una de les grans tradicions virtuoses del segle XVIII. Lebrun va ser un dels oboistes més admirats del seu temps i, junt amb la seua dona, la soprano Franziska Danzi, van triomfar als principals escenaris europeus. Al mateix temps, este programa mostra la versatilitat dels Solistes de l’Orquestra de València, que combinen el repertori clàssic amb la vitalitat de la música mexicana contemporània i popular".
El concert s’obrirà amb la 'Simple Symphony' de Benjamin Britten, obra per a orquestra de cordes plena de frescor i lirisme, d’estructura contrapuntística neobarroca i basada en temes compostos pel mateix Britten en la seua joventut. A continuació s’interpretarà el 'Concert núm. 1 per a oboé i orquestra en Re menor' de Ludwig August Lebrun, una peça de gran virtuosisme i riquesa melòdica que interpretarà Roberto Turlo. La primera part conclourà amb l’estrena absoluta d’'Aria. Canción sin palabras', del compositor mexicà Eduardo Magallanes.
La segona part estarà dedicada a la música mexicana, amb obres com 'Poema de Neruda', de Blas Galindo; el 'Gran danzón de las Américas', d’Abraham Calva, i 'Mexicanismos', d’Arturo Rodríguez. El concert finalitzarà amb el popurri 'Intensamente romántico', orquestrat també per Magallanes, que reunix coneguts clàssics de la cançó llatinoamericana com 'El Reloj', 'Ansiedad', 'Sabor a mí', '¿Quién será?', 'De repente', 'La bikina' i 'Qué bonita es mi tierra'.
Un oboé de Benicàssim
Roberto Turlo, nascut a Benicàssim, és oboé solista de l’Orquestra de València des de l’any 2000. Ha format part de l’Orquesta Nacional de España, la Simfònica Europea i l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, i ha sigut dirigit per mestres com Zubin Mehta, Mstislav Rostropóvitx o Lorin Maazel. També ha col·laborat amb artistes com Paquito D’Rivera o Sole Giménez.
Per la seua banda, Allen Vladimir és fundador de l’Orquestra de Cambra de Zapopan i de l’Òpera Studio Beckmann. Es va formar en direcció orquestral al Liceu de Barcelona amb Antoni Ros Marbà i Manuel Maldivieso. Ha sigut director musical de Plácido Domingo en el Festival Internacional de Sarsuela i des de 2025 és director de Desenvolupament Cultural i Artístic de la Secretaria de Cultura de Jalisco.
Suscríbete para seguir leyendo
- Morrissey cancela su concierto en València por no poder dormir debido al ruido de las Fallas
- El hotel de Morrissey en València es un 5 estrellas en pleno centro: 'Me va a costar un año recuperarme
- Las tiendas del futuro de Mercadona se orientan en torno a la comida preparada y los productos frescos
- Tormenta perfecta de trenes en Fallas: los maquinistas de Metrovalencia confirman una huelga los mismos días que el Cercanías no llegará a la ciudad
- La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
- Los artistas de Exposición también renuncian a plantar en Sección Especial en las Fallas de València 2027
- Renfe defiende que la llegada de trenes de Gandia y Xàtiva a la Estación del Norte es 'totalmente asumible' si se garantiza la evacuación
- El tiempo para Fallas: la Aemet pone la mirada en las lluvias en València para el supersábado