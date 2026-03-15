A ritme de banda
Les bandes, la veritable banda sonora de les Falles amb més de 8.000 músics
Prop de 300 societats musicals participen enguany en la on tornen a ser protagonistes, ara també a les mascletaes
A Castelló les agrupacions enguany tenen un paper especial a un dels actes més espectaculars de la Magdalena
Si hi ha un so que defineix les Falles, més enllà de l’estrèpit de la pólvora, és el de les bandes de música. Enguany, aproximadament 300 societats musicals i prop de 8.000 músics participaran en les celebracions falleres, segons dades que ha pogut recopilar la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV). Una presència massiva que reflecteix fins a quin punt el moviment bandístic forma part inseparable de la festa.
Enguany, a més, la música de banda té un protagonisme especial en un dels escenaris més emblemàtics de les Falles: les mascletaes de la plaça de l’Ajuntament. Per primera vegada, diferents societats musicals amenitzen l’ambient abans i després de la mascletà.
Les bandes participants en la recta final d'estes festes són el Centre de Música i Dansa de Natzaret, la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí, el Centre Instructiu Musical de Castellar-l’Oliveral, el Centre Instructiu Musical de Benimaclet i el Centre Instructiu Musical de Benimaclet.
Una oportunitat perquè milers de persones gaudisquen en directe del treball d’estes agrupacions i per a visibilitzar el paper que exerceixen les bandes dins de la festa a tots els municipis de les comarques de València, i també a Castelló i Alacant, que celebren la festa.
Tradició i nous sons
La relació entre les bandes de música i la festa fallera continua evolucionant, incorporant també noves mirades musicals. Exemple d’això és la recent col·laboració entre la FSMCV i l’artista valencià Zzoilo, qui ha cedit la partitura de la seua cançó festiva Germanor per a la seua difusió entre el col·lectiu bandístic. Una iniciativa que connecta el món de les bandes amb les noves generacions i demostra que la música valenciana continua reinventant-se sense perdre les seues arrels.
Protagonistes a la Magdalena
Enguany de nou el calendari fa coincidir les dos festes grans de l'inici de la primavera a la Comunitat Valenciana. Mentre desperten les Falles a València, a Castelló de la Plana el Magdalena Vítol acomiada els dies grans de la ciutat després de més d'una setmana de llum i música al carrer. Allí tradicionalment més de 800 músics acompanyen, en les seues respectives agrupacions, a les 19 comissions que ostenten el protagonisme de la festa, posant música als actes centrals com el Pregó, la desfilada de Gaiates, o els passacarrers que es despleguen per tota la ciutat.
A més, enguany, les agrupacions han tingut un paper especial a la desfilada extraordinària de Moros d'Alqueria, una de les associacions festeres amb més arrel i més innovadores de Castelló, que compleix mig segle d'història. Ahir per la vesprada, 14 bandes de música van acompanyar a les 24 esquadres en un espectacle que va reunir més de 1.500 participants.
