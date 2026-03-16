La Maria actuarà en la fira Babel Music XP de Marsella
La cantant presentarà el disc Robina en una de les cites més importants de la indústria musical europea
La Maria actuarà el divendres 20 de març en la fira Babel Music XP de Marsella. Esta és una de les trobades més importants de la indústria musical europea, amb l’assistència de centenars de professionals i les actuacions d’una quarantena d’artistes de 25 països. La programació inclou una xarrada sobre la creació en llengües locals en el context actual d’uniformització cultural. La conferència comptarà amb la participació de May Ibáñez, responsable de projectes de l’Oficina de la Música Valenciana.
Des de l’inici de la seua trajectòria, ja fa quasi cinc anys, La Maria ha treballat en la reinterpretació de la música tradicional a través d’elements contemporanis. Eixe objectiu s’ha plasmat en dos treballs discogràfics: L’Assumpció (2023) i Robina (2025). En directe, la vocalista presenta un espectacle en què els ritmes d’arrel i els elements electrònics es fusionen en una experiència sonora hipnòtica i carregada d’emoció.
S’ha de recordar que el seu àlbum més recent és un exercici de refugi i renaixença dividit en tres actes: la ruptura, el buit, i l’enamorament (d’una mateixa). D’esta manera, la intèrpret reflexiona al voltant de l’amor i extrau lliçons que es poden aplicar a qualsevol altre procés vital. És un disc que li ha obert les portes de desenes d’escenaris, a més de cantar en directe en el programa La Revuelta de Televisió Espanyola i en el funeral d’Estat per les víctimes de la dana amb sengles interpretacions de “Mon vetlatori”.
Intercanvis culturals
El directe de La Maria a la ciutat francesa s’emmarca en el projecte Trovam EUxChange per a la promoció de les llengües minoritzades impulsat per la Fira Valenciana de la Música. Este programa ha permés la inclusió de tres artistes que fan servir el valencià en les programacions de fires i festivals de Xipre, Països Baixos i França. Així, a més de La Maria, Pau Alabajos i Esther van presentar els seus treballs al Festival Fengaros de la localitat xipriota de Kornos (el 2 d’agost) i a l’ESNS (Eurosonic Noorderslag) de Groningen (el 16 de gener), respectivament.
D’altra banda, tres intèrprets europeus van tocar en la Fira Valenciana de la Música Trovam que va tenir lloc el passat mes de novembre a Castelló de la Plana. Es tracta del xipriota Demetris Mesimeris; la neerlandesa Immen, que canta en frisó; i els francesos Brama, que inclouen lletres en occità.
A més, tots els artistes mencionats van participar en la gravació d’una versió de la cançó “Nevar a València” del grup Tardor. En eixe tema van fer servir les seues respectives llengües. El mateix compositor de la tonada, Àlex Blat, es va encarregar de la producció i la coordinació vocal de la nova interpretació. El procés d’enregistrament va tenir lloc als Rockaway Studios de Castelló de la Plana els dies 13, 14 i 15 de novembre amb Coki Ordóñez als controls i Guillermo Sanz a la mescla i la masterització. El vídeo va ser gravat i realitzat per Marcos Bañó. La versió de “Nevar a València” en grec-xipriota, frisó i occità està disponible a YouTube i a les principals plataformes d’escolta en línia.
