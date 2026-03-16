Ressenya de 'Gastroinforme de mi trastorno alimenticio'
La repetició constant dels temes i menjars que l’obsessionen podria cansar, però reflecteix amb veracitat la compulsivitat i rigidesa que caracteritzen l’experiència de qui viu amb aquesta malaltia
Maria Colomer
Autor/a: Kabi Nagata
Editorial: Fandogamia
ISBN: 9788410126497
Número de pàgines: 152
Preu: 12 €
Després d’haver explorat temes com l’homosexualitat, l’alcoholisme o la pancreatitis en mangues anteriors, l’autora japonesa Kabi Nagata, reconeguda pels seus treballs autobiogràfics i introspectius, torna a convertir el seu cos en camp de batalla narratiu en el seu últim manga: Gastroinforme del meu trastorn alimentari, centrant-se en la bulímia nerviosa d’una manera tan franca i directa que pot arribar a incomodar el lector.
Com és habitual en els mangues de Nagata, aquest assaig en format còmic s’estructura en capítols que aborden diferents grups d’aliments: espaguetis freds, brioixeria coberta de margarina, plats descongelats... L’elecció d’aquests aliments no respon al plaer gastronòmic, sinó a la pràctica del vòmit. Observem des de primera línia l’obsessió de l’autora pel què, quan i com menja, i fins i tot pel cost dels aliments, revelant el funcionament del trastorn de manera inèdita i, en molts casos, inquietant. La repetició constant dels temes i menjars que l’obsessionen podria cansar, però reflecteix amb veracitat la compulsivitat i rigidesa que caracteritzen l’experiència de qui viu amb aquesta malaltia.
Fidel al seu estil, traç senzill i utilització del color rosa per remarcar determinades situacions, Nagata evita qualsevol narrativa de redempció fàcil. Admet que conviure amb el trastorn és una possibilitat real, oferint una perspectiva que descol·loca i qüestiona la visió lineal que sovint associem amb la recuperació. El lector no troba un final esperançador ni un triomf definitiu, sinó una reflexió crua sobre la complexitat de viure amb una malaltia mental greu i les seues conseqüències a curt i llarg termini.
Si ens interessa aprofundir en l’obra de l’autora es pot seguir l’ordre de publicació i escollir La meua experiència lesbiana amb la solitud,un relat essencial per a entendre la seua trajectòria autobiogràfica. La lectura d’aquest manga no és fàcil ni agradable; implica acceptar un cert grau d’incomoditat i posar-se en la pell de l’autora per comprendre la complexitat emocional que acompanya la malaltia. És un testimoni honest que desafia el lector i reafirma Kabi Nagata com una veu imprescindible en el panorama del manga autobiogràfic.
