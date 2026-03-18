Ser un ninot de falla
Des del mateix cor de la ciutat, on pernocte estos dies, és impossible no sentir el soroll constant de la gent, l’olor de fregit i la pólvora insistent. Em preocupa que la boira festiva, alimentada pel turisme descontrolat, acabe per llevar el protagonisme al ninot. Eixe element patrimonial és estètica, crítica i essència. També forma part del món de la llengua. Hi ha diverses expressions relacionades amb ell, com ara la locució ser un ninot de la falla. S’empra per a referir-se a una persona que pot manipular-se fàcilment perquè no té criteri. És aquella que no està capacitada per al lloc o càrrec que té. S’utilitza tot l’any. No solament forma part de la festa.
En el primer llibret de falla del Camp de Morvedre, escrit a Estivella l’any 1924, es diu que: “Si trobes algo mal, calla./No et sofoques y tin flama./Perque tot aquell qu’es crema/és un ninot de la falla”. Els versos estan plens de raons. Ser un ninot de falla suposa, més tard o prompte, cremar-se i desaparéixer. De segur que convivim amb algunes persones que són un ninot de la falla. No ens hem de preocupar. Per molt que aparenten grandesa o fortalesa, acabaran cremant-se i desapareixeran.
A voltes, ser un ninot de la falla és trobar-se indefens i manipulat per la vida. Significa sentir-se impotent. Així em trobe perquè la jove amiga fallera Mamen ens ha deixat en els dies previs a la setmana gran. Veig que en el nostre pas per la Terra som un simple ninot de falla, encara que ens considerem importants. M’entristix que haja marxat i el dolor de l’estimat Benjamín, la seua parella. No ho mereix.
Els actuals polítics es troben orgullosos de formar part d’una falla. Ho celebren. Pense que no tenen clar que ser un ninot de la falla demostra que ells són manipulables per diversos interessos. Representa també la reivindicació social i el malestar per una acció que han protagonitzat. Per tant, quan s’hi miren, han d’assumir la crítica. Aparéixer-se allí hauria d’ajudar-los a ser més tolerants i a entendre que no solament l’altre s’enganya. Veig que no ho fan.
En definitiva, no oblidem que ser un ninot de falla qualifica a algú de manipulable o incapaç. No és únicament un homenatge escultòric. La vanitat excessiva amaga la incapacitat i mostra els demèrits de la persona.
- Listado completo de los premios de las fallas de València 2026
- VÍDEO | Se consuma la tragedia en Cuba-Litetato Azorín: la falla de Especial se queda a medio plantar
- A Coruña renuncia al Mundial 2030 y abre más opciones para València
- Premios Fallas infantiles 2026: Consulta la lista completa
- Convento Jerusalén usa las mismas armas para repetir primer premio en las Fallas de València 2026
- Convento Jerusalén tiene la mejor falla de Valencia de 2026
- Decepción en una de las fallas de Especial de Sagunt: el artista no cumple las expectativas ni el presupuesto
- A qué hora se sabrá cuál es la falla ganadora de 2026